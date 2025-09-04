Giá vàng "tạm nghỉ dưỡng sức" sau khi chạm đỉnh lịch sử

Giá vàng giảm trong chiều 4/9, khi các nhà đầu tư tiến hành chốt lời sau khi kim loại quý này vừa chạm đỉnh cao lịch sử nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Trọng tâm của thị trường hiện đang hướng về báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày 5/9 (giờ địa phương).

Vào lúc 14 giờ 37 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 3.538,56 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2025 cũng giảm 1,1% xuống 3.596,20 USD/ounce.

Trước đó vào thứ Tư, kim loại quý này đã đạt mức giá cao kỷ lục 3.578,50 USD/ounce.

Ông Brian Lan, Giám đốc điều hành của công ty giao dịch kim loại GoldSilver Central, nhận định rằng đà giảm hôm nay là một đợt chốt lời, nhưng vàng vẫn đang trong thế giá lên ở thời điểm này.

Theo ông, những kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất và lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương này sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Trước đó, Bộ Lao động Mỹ hôm 3/9 cho biết số việc làm đăng tuyển mới đã giảm nhiều hơn dự kiến xuống còn 7,181 triệu trong tháng 7/2025.

Một số quan chức Fed cho rằng những lo ngại về thị trường lao động tiếp tục củng cố niềm tin về một đợt cắt giảm lãi suất sắp xảy ra.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông nghĩ ngân hàng trung ương nên hạ lãi suất ngay trong cuộc họp tháng này.

Sự chú ý hiện đang chuyển sang dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, vốn có thể cung cấp thêm manh mối rõ ràng hơn về đường lối chính sách tiền tệ của Fed.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của những tài sản không sinh lời như vàng.

Một yếu tố gia tăng thêm sự bất an cho thị trường là thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể phải "xem xét lại" các thỏa thuận thương mại đã đạt được với những đối tác thương mại, nếu ông thua trong một vụ kiện tại Tòa án Tối cao liên quan đến chính sách thuế quan.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống 40,85 USD/ounce. Giá bạch kim cũng giảm 1% xuống 1.407,10 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 4/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 132,40-133,90 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

