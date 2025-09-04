Giá vàng ngày 4/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Kinh tế

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (4/9) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng trang sức bày bán tại Công ty Vàng Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Vàng trang sức bày bán tại Công ty Vàng Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Bà Suki Cooper, chuyên gia phân tích kim loại quý tại Ngân hàng Standard Chartered, cho biết thị trường vàng đang bước vào giai đoạn tiêu thụ mạnh theo mùa, cùng với kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2025.

Chuyên gia Cooper nhận định giá vàng sẽ tiếp tục chinh phục các mức cao kỷ lục mới.

Giá vàng đã phá kỷ lục 30 lần kể từ đầu năm nay và nhiều nhà phân tích tin rằng giá kim loại quý này chưa dừng lại ở đó. Các chuyên gia tại ngân hàng Morgan Stanley dự đoán khả năng vàng tiếp tục tăng giá 10% nữa, lên tới 3.900 USD/ounce.

Ông Alexander Zumpfe, một nhà giao dịch tại công ty chuyên về kim loại quý Heraeus, lập luận trong bài bình luận thị trường của mình từ góc độ kỹ thuật: nếu giá vàng vượt qua mốc 3.600 USD/ounce, con đường hướng tới 3.650 USD/ounce sẽ rất rõ ràng.

Ngân hàng Commerzbank tin rằng mức giá 3.600 USD/ounce là có thể đạt được vào cuối năm nay. Các nhà phân tích của UBS cũng đã nâng mục tiêu giá vàng lên mức từ 3.600 USD/ounce đến 3.700 USD/ounce.

Không chỉ các nhà phân tích, mà cả các nhà đầu tư lớn hiện cũng tin vào sự tăng giá của vàng.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 4/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131,9-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 4/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

0904-gia-vang-sjc.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

0904-gia-vang-phu-quy.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

0904-gia-vang-doji.png
