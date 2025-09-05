Tiếp tục tăng, giá vàng miếng SJC vọt lên mức 134,4 triệu đồng mỗi lượng

Sáng nay (5/9), giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng mạnh thêm 500.000 đồng mỗi lượng, lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Tại thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 132,9-134,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 131,9-133,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp trong nước cùng tăng thêm 500.000 đồng/lượng phiên sáng nay.

Cũng diễn biến trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp thông báo từ 126,8-129,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

So với phiên đầu tuần (3/9), giá vàng trong nước đã tăng khoảng 3,8 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.553 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương 113,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước hơn 20 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức chênh lệch cao nhất từ trước đến nay.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.248 VND/USD, không có biến động so với phiên trước. Chính vì vậy tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cổ phần cũng không có biến động.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.160-26.510 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.190-26.510 đồng/USD (mua vào/bán ra); Ngân hàng VietinBank niêm yết từ 26.212-26.510 đồng/USD (mua vào/bán; Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.160-26.510 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Giá vàng tăng kỷ lục, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng Giá vàng trong nước lập đỉnh mới, các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư thận trọng trước biến động mạnh và chênh lệch giá lớn, tiềm ẩn rủi ro cao.