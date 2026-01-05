Khai trương Không gian trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh"

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), chào mừng Đại hội XIV của Đảng, sáng 5/1, tại Hà Nội, Viện Sử học, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp tổ chức Lễ khai trương Không gian trưng bày với chủ đề: “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình.”

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam biểu dương những thành tựu đạt được của Viện Sử học và Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới trong những năm qua; nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, khoa học và văn hóa sâu sắc, nhìn lại những chặng đường khoa học xã hội và nhân văn đóng góp vào sự nghiệp thống nhất và đổi mới đất nước. Đồng thời, khẳng định vai trò nền tảng của mình trong việc cung cấp luận cứ khoa học cho đường lối, chính sách, bồi đắp bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi đánh giá không gian trưng bày là minh chứng sinh động cho sự gắn bó chặt chẽ giữa tri thức khoa học với thực tiễn phát triển đất nước; nơi quá khứ và hiện tại, lý luận và chính sách cùng hội tụ, khẳng định một sự thật: khoa học xã hội và nhân văn luôn đồng hành cùng dân tộc.

Không gian trưng bày Khu Trung tâm được thiết kế với 3 chủ đề chính: Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; thành tựu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Tại đây, dòng chảy lịch sử được tái hiện sinh động qua những tư liệu quý về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Những dấu mốc lịch sử này chính là nền tảng vững chắc cho hành trình 40 năm Đổi mới của dân tộc.

Điểm nhấn ấn tượng nhất ngay tại gian trung tâm chính là mô hình xếp sách nghệ thuật. Những cuốn Văn kiện Đảng - kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân qua các thời kỳ đã được các cán bộ thư viện tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khéo léo sắp xếp tạo hình chữ “Đại hội XIV.” Đây là biểu tượng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sắp tới.

Những cuốn Văn kiện Đảng - kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân qua các thời kỳ. (Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN)

Nổi bật giữa gian trưng bày do Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới phụ trách là mô hình biểu đồ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1986-2026. Một hành trình 40 năm Đổi mới được tái hiện qua những con số biết nói, minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và những quyết sách đúng đắn của Đảng trong việc đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, vươn mình trở thành một nền kinh tế năng động. Di sản 40 năm Đổi mới không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng mà còn kết tinh trong trí tuệ và tâm huyết của những nhà khoa học lỗi lạc.

Tại không gian này, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới giới thiệu các bức tranh mô tả chân dung của những "cây đại thụ" đã đặt nền móng cho nền kinh tế học Việt Nam.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn đối với nền khoa học và sự nghiệp phát triển đất nước, tên của các nhà kinh tế học thuộc Viện đã được vinh dự đặt cho các tuyến phố. Điển hình là Phố Đào Văn Tập tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội và Phố Bùi Công Trừng tại 3 thành phố: Huế, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Người tham quan gian trưng bày cũng được tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển kinh tế Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Trong đó, nhiều poster với các chủ đề chính: kinh tế quốc tế và hội nhập quốc tế; kinh tế vĩ mô; tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; lịch sử kinh tế; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hợp tác quốc tế; Giải thưởng Hồ Chí Minh và các công trình tiêu biểu…

Với hơn 200 đầu sách và hàng trăm bài báo khoa học đã xuất bản, đây là nơi cung cấp các luận cứ khoa học sắc bén cho Đảng và Nhà nước về quan hệ kinh tế quốc tế. Các nghiên cứu tập trung vào lý luận kinh tế thế giới, kinh nghiệm phát triển của các quốc gia và các vấn đề hội nhập thực tiễn của Việt Nam.

Một số cuốn sách điển hình có sức lan tỏa lớn trong giới học thuật và tư vấn chính sách như: “Chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam” của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Quang Tuấn và Tiến sỹ Hà Huy Ngọc; Nghiên cứu về “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” của Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thu; công trình về “Mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030”./.

