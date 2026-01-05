Văn hóa

Đồng ý lập hồ sơ di sản đề nghị ghi danh Phở, Múa rối nước vào danh sách của UNESCO

Với những giá trị đặc biệt đã được đại diện từ các tổ chức uy tín quốc tế đánh giá cao, các chuyên gia Việt Nam cho rằng Phở và Múa rối nước trở thành di sản của nhân loại là hoàn toàn xứng đáng.

Mai Mai
Múa rối nước là loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian có sức hấp dẫn đặc biệt. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)
Múa rối nước là loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian có sức hấp dẫn đặc biệt. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Xét ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thời điểm cuối năm 2025 về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào Danh sách của UNESCO, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa có ý kiến chỉ đạo chính thức.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đồng ý chủ trương lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị ghi danh "Phở" và “Múa rối nước” vào danh sách của UNESCO; giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các địa phương có cộng đồng thực hành di sản lập hồ sơ khoa học và thực hiện các nhiệm vụ, công việc, quy trình, thủ tục có liên quan, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Với những giá trị đặc biệt của hai di sản kể trên - một món ăn nổi tiếng thế giới được bạn bè quốc tế ưa chuộng, một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian độc đáo ghi dấu ấn đậm nét trong lòng du khách thế giới, các chuyên gia cho rằng việc Phở và Múa rối nước trở thành di sản của nhân loại là hoàn toàn xứng đáng.

Trong đó, chia sẻ về câu chuyện giá trị cốt lõi cần phải được bảo tồn trong di sản Phở, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Tiến sỹ Lê Thị Minh Lý cho biết bà từng có trải nghiệm với các chuyên gia của UNESCO, và rút ra rằng chính cách chế biến, cách người ta tạo ra bánh Phở, nước dùng, sử dụng các gia vị làm sao cho hài hòa, phù hợp với món Phở… đã tạo nên tri thức, trở thành yếu tố cốt lõi làm nên giá trị “phi vật thể.”

vnp-pho.jpg
Phở được ví như "Quốc hồn Quốc túy" của ẩm thực Việt Nam. (Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo quan điểm của các chuyên gia, di sản văn hóa phi vật thể có đặc tính là được con người thực hiện, nếu không có con người thì di sản văn hóa phi vật thể không biểu đạt ra được, mà con người thì luôn gửi gắm vào đó những sáng tạo mới.

Tiến sỹ Minh Lý cho rằng: “Vấn đề là làm sao để Phở được thế hệ trẻ hiểu đúng giá trị, thì chúng ta cần có cách tiếp cận khác, trong đó đặc biệt lưu ý đến cách phục vụ, cách để Phở thực sự là một sản phẩm văn hóa chứa đựng những ký ức, giá trị sáng tạo của cộng đồng chứ không chỉ đơn giản là món ăn.”

“Di sản Phở cần được quảng bá đi kèm với cách thức phục vụ được đổi mới, cách truyền thông mới. Bởi, Phở chính là văn hóa, là ký ức của người Hà Nội, và Phở đang sống trong đời sống đương đại với những góc nhìn mới, cách trải nghiệm mới, hiện đại hơn, nhanh gọn và gần gũi với sự hòa nhập của thế giới,” Tiến sỹ Minh Lý nhấn mạnh./.

(Vietnam+)
#Di sản văn hóa phi vật thể #Phở và Múa rối nước #Ghi danh UNESCO #Bảo tồn và phát huy giá trị #Vai trò cộng đồng trong di sản #Chính sách và quy trình lập hồ sơ #Giá trị văn hóa ẩm thực #Truyền thông và đổi mới trong quảng bá #Chuyên gia UNESCO và bảo tồn di sản #Ảnh hưởng của di sản đối với du lịch
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Indonesia lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (Jakarta,10/3/2025). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Indonesia: Bảy thập kỷ đồng hành

Trải qua hơn 7 thập kỷ hình thành và phát triển, quan hệ Việt Nam-Indonesia đã vượt ra khỏi khuôn khổ hợp tác song phương thông thường để trở thành một trụ cột quan trọng của cấu trúc khu vực.

Nghi thức đeo vòng đồng đính ước - thể hiện lời ước hẹn bền chặt của đôi trai gái tại Lễ cầu hôn (Lễ ăn hỏi) của người Jrai tại tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Độc đáo Lễ cầu hôn của người Jrai tại Gia Lai

Lễ cầu hôn (lễ ăn hỏi) truyền thống của người Jrai được phục dựng tại làng Ơp, Gia Lai, tái hiện đầy đủ các nghi thức đặc trưng trong đời sống hôn nhân của đồng bào Jrai theo chế độ mẫu hệ.