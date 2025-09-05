Đặc sắc chương trình chính luận nghệ thuật 'Bản hùng ca chiến thắng'

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025), tối 5/9, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Chương trình chính luận nghệ thuật "Bản hùng ca chiến thắng” đã được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long - nơi hội tụ hào khí ngàn năm và tinh hoa quân sự của dân tộc.

Dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu dự chương trình. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Cách đây 80 năm, giữa khí thế của toàn dân tộc vừa giành được độc lập, Bộ Tổng Tham mưu - cơ quan tham mưu chiến lược của Quân đội đã ra đời, từ tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: cần phải có một cơ quan đầu não, một "bộ óc" chuyên trách về quân sự để giúp Trung ương Đảng và Chính phủ hoạch định đường lối chiến tranh, tổ chức và chỉ huy quân đội.

"Bản hùng ca chiến thắng" không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là hành trình ngược dòng lịch sử, tái hiện các dấu mốc quan trọng trong chặng đường 80 năm của Bộ Tổng Tham mưu.

Dõi theo quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của Bộ Tổng Tham mưu được tái hiện khái quát trong chương trình, khán giả được lắng nghe câu chuyện về ngày ra đời của cơ quan tham mưu chiến lược từ chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bắc Bộ Phủ.

Ngày 7/9/1945, tại Bắc Bộ Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập Bộ Tổng Tham mưu và trực tiếp giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Văn Thái và căn dặn: "Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan quân sự cơ mật của Đoàn thể, là cơ quan quan trọng của quân đội, có nhiệm vụ: tổ chức, huấn luyện quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ cách mạng”...

Với biên chế ban đầu chỉ gồm 8 cán bộ, trong đó mới có hai đảng viên, cùng điều kiện vật chất hết sức ít ỏi, dưới sự lãnh đạo của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và sự chỉ huy của Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên Hoàng Văn Thái, Bộ Tổng Tham mưu đã từng bước trưởng thành, trở thành cơ quan chỉ huy, cơ quan tham mưu chiến lược sắc bén. 80 năm kế thừa và phát huy xuất sắc mạch nguồn mưu lược, trí tuệ quân sự Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu đã viết nên những bản hùng ca chiến thắng vang vọng non sông, hun đúc nên truyền thống: "Trung thành-mưu lược, Tận tụy-sáng tạo, Đoàn kết-hiệp đồng, Quyết chiến-quyết thắng”…

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chương trình "Bản hùng ca chiến thắng” là sự kết hợp giữa chính luận và nghệ thuật, giữa truyền thống và hiện đại, với sân khấu quy mô lớn, đan xen giữa các tiết mục nghệ thuật là các phóng sự xúc động, sâu sắc thể hiện quá trình hình thành và lớn mạnh của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ.

Các phóng sự đặc biệt trong chương trình đã đưa người xem đến với câu chuyện về "Bộ não chiến lược" giữa núi rừng Việt Bắc, nơi Bộ Tổng Tham mưu từng bước trưởng thành, góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp; hay những địa danh thiêng liêng như "Tổng hành dinh nơi đất thiêng - Nhà D67", nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Ngoài ra còn có các phóng sự: "Bộ Tham mưu miền và vai trò trên chiến trường miền Nam," "Nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu trong thời kỳ đổi mới," "Đội quân công tác - Vì nhân dân quên mình," "Bộ Tổng Tham mưu - Vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân."

Bên cạnh đó, với gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên và lực lượng minh họa, qua những câu chuyện xúc động, nhân vật truyền cảm hứng và sự kết hợp tinh tế của nhiều loại hình nghệ thuật như giao hưởng, sử thi, pop-rock, nhạc nhẹ, múa đương đại đến múa súng, võ thuật..., chương trình đã mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật trang nghiêm, hào hùng mà xúc động.

Các ca khúc, liên khúc như "Hò kéo pháo-Trên đồi Him Lam-Giải phóng Điện Biên," "Toàn dân đánh giặc," "Giải phóng miền Nam," "Đất nước," "Tình anh em Việt - Lào - Campuchia," "Lời tạm biệt chưa nói”... đã được các ca sỹ trong và ngoài quân đội thể hiện đầy cảm xúc.

Với thông điệp xuyên suốt: "Mưu lược, trí tuệ và sức mạnh chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh," chương trình là bản hùng ca khẳng định vai trò của Bộ Tổng Tham mưu là "trái tim mưu lược," "bộ não chỉ huy” và là cơ quan tham mưu chiến lược cơ mật, trọng yếu của Đảng và Quân đội.

Đồng thời, chương trình tôn vinh quá trình 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ Tổng Tham mưu, kế thừa tinh hoa quân sự dân tộc, phát huy bản lĩnh, trí tuệ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, để Bộ Tổng Tham mưu mãi xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân, xứng đáng là cơ quan chỉ huy, tham mưu cao nhất của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam./.

