Chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc"

Tối 1/9 đã diễn ra chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp các đơn vị nghệ thuật thực hiện.

Dự chương trình có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2022-2025; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2022-2025; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Hà Nội và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đến dự chương trình có các đoàn đại biểu quốc tế. Đoàn đại biểu cấp cao của Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc do đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Belarus do ngài Igor Sergeyenko, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Liên bang Nga do ngài Vladimir Vladimirovich Yakushev, Bí thư Đại hội đồng Đảng Chính trị nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Liên bang Nga, Quốc hội Liên bang Nga làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào làm Trưởng đoàn.

Bản hòa âm của niềm tin và khát vọng

Chương trình nghệ thuật "80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" là sự kiện chính trị-văn hóa trọng đại của đất nước, tôn vinh hành trình 80 năm hình thành và phát triển của nước Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Người Việt Nam có truyền thống đoàn kết; yêu nước nồng nàn, anh dũng, kiên cường, bất khuất trong chống giặc ngoại xâm; cần cù, sáng tạo trong lao động và dựng xây đất nước, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức với khát vọng trường tồn đưa Tổ quốc vươn tới những tầm cao mới. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam bước lên vũ đài chính trị, chính những con người mang trong mình dòng máu Lạc Hồng đã giác ngộ sâu sắc trách nhiệm trọng đại trước Tổ quốc, thời đại và đã làm nên những kỳ tích vẻ vang, giành độc lập tự do cho đất nước.

Lịch sử đã khắc ghi, 80 năm về trước, khi khúc nhạc hùng “Tiến Quân ca” vang vọng, đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập. Từ âm hưởng thiêng liêng ấy, cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh đã viết lên một bản trường ca vĩ đại với đầy đủ cung bậc cảm xúc - hào hùng và bi tráng, gian khổ và vinh quang, khát vọng và niềm tin tương lai tươi sáng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, 80 năm qua, văn hóa nghệ thuật đã song hành cùng dân tộc, tạo mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, sức mạnh, tinh thần và ý chí Việt Nam. Chương trình hôm nay không chỉ trình diễn các tác phẩm âm nhạc, điệu múa, vang vọng những vần thơ sâu lắng mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc - “Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời/Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi” như những ca từ trong ca khúc “Mẹ yêu con.”

Âm nhạc là nhịp cầu kỳ diệu, nơi tình yêu của mẹ hiền bao la, chở che, nơi “Khát vọng tuổi trẻ”, tình yêu đôi lứa nồng nàn, bỏng cháy, quyện hòa trong tình yêu Tổ quốc thiêng liêng và bất diệt. Khi âm nhạc vang lên, mọi người sẽ xích lại để cùng nắm tay kết đoàn dựng xây đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng, tự do, hạnh phúc...

80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Chương trình "80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" gồm 3 chương, được dàn dựng công phu, quy mô hoành tráng với sự tham gia của gần 3.000 nghệ sỹ chuyên và không chuyên. Mỗi chương là một mảnh ghép trong bản trường ca dân tộc - một hành trình được khắc bằng máu, ý chí và niềm tin son sắt. Đó là khúc tráng ca bất diệt, tôn vinh những thế hệ cha ông đã ngã xuống để dựng xây nền móng thiêng liêng cho một đất nước Việt Nam độc lập, thống nhất và trường tồn.

Chương I là "Con đường Độc lập - Thống nhất," tái hiện trang sử hào hùng của dân tộc từ đêm dài nô lệ đến ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 và Đại thắng mùa Xuân 30/4/1975, thống nhất đất nước. Bản giao hưởng "Tổ quốc tôi" với sự kết hợp dàn nhạc giao hưởng và dân tộc, cùng các diễn viên múa mở ra bức tranh đại hợp xướng về tình yêu quê hương. Liên khúc "Tự nguyện - Ca ngợi Tổ quốc" tiếp nối mạch cảm xúc, khơi gợi tinh thần dấn thân và lý tưởng sống vì Tổ quốc.

Hoạt cảnh "Đêm dài nô lệ" và hình tượng người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đứng trước nỗi đau dân tộc là điểm nhấn xúc động. Các tác phẩm "Dấu chân phía trước," "Quốc tế ca," "Cùng nhau đi hồng binh," "Chiến sĩ Việt Nam" lần lượt tái hiện các phong trào cách mạng với khí thế hào hùng lan rộng khắp cả nước.

Hoạt cảnh Cách mạng tháng Tám thành công với điểm nhấn là thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc "Tuyên ngôn Độc lập" ngày 2/9/1945 lay động hàng triệu trái tim của những người con đất Việt. Các tác phẩm âm nhạc "Người Hà Nội," "Sông Lô," "Chiến thắng Điện Biên," "Giải phóng miền Nam," "Đất nước trọn niềm vui"... góp phần tạo nên một bản giao hưởng về chiến thắng, niềm vui độc lập và đoàn tụ non sông.

Một hoạt cảnh hát múa trong chương trình. (Ảnh: Vân Chi/TTXVN)

Chương II mang tên "Khát vọng Tổ quốc" là hành trình đổi mới, phát triển và hội nhập với những hình ảnh, video clip nghệ thuật khắc họa khí thế thống nhất, hân hoan của dân tộc sau năm 1975.

Ca khúc "Em đi giữa biển vàng" vang lên trong không gian âm nhạc dân gian đương đại gắn kết cùng "Hát về cây lúa hôm nay"; "Khát vọng tuổi trẻ" khẳng định tinh thần tiên phong và khát khao vươn xa của thế hệ hôm nay. Tác phẩm "Welcome to Vietnam" như một lời mời gọi bạn bè quốc tế đến với một Việt Nam thân thiện, mến khách. Cùng với các hiệu ứng ánh sáng trên sân khấu, múa và trình chiếu LED... mang đến một bức tranh sống động về một Việt Nam đổi mới, hội nhập và tràn đầy khát vọng...

Chương III với chủ đề "Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ" mang đậm sắc thái đương đại với các tác phẩm gắn kết quá khứ - hiện tại - tương lai, lan tỏa thông điệp về sự đồng lòng, đoàn kết dân tộc và khát vọng vươn xa của Việt Nam...

Phóng sự đặc biệt "Tổng kết thành tựu 80 năm" nhìn lại hành trình phát triển mạnh mẽ của đất nước trong các lĩnh vực từ khoa học, giáo dục, văn hóa, thể thao đến hội nhập quốc tế. Bản "Tiến quân ca" - Quốc ca Việt Nam vang lên trong không khí trang nghiêm, hòa quyện cùng tiếng hát của hợp xướng thiếu nhi, dàn nhạc giao hưởng, diễn viên múa và lực lượng quần chúng...

Có thể nói "80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là hành trình ngược dòng ký ức, tri ân lịch sử 80 năm gian khổ nhưng đầy tự hào của dân tộc Việt Nam./.

