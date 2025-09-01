Multimedia

80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc: 80 sự kiện nổi bật

80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Cùng nhìn lại 80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ấy qua 80 sự kiện nổi bật./.

