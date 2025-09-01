80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc: 80 sự kiện nổi bật

80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Cùng nhìn lại 80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ấy qua 80 sự kiện nổi bật./.

80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9: Trang sử vẻ vang Thành công của Cách mạng tháng Tám mở ra chương mới trong lịch sử dân tộc, là 1 trong những “chiến công hiển hách, thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của dân tộc Việt Nam” trong thế kỷ 20.