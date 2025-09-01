Hà Nội trọng thị đón các đoàn đại biểu về dự kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Sáng 1/9, trong không khí hân hoan của những ngày tháng Tám lịch sử, thành phố Hà Nội đã tổ chức đón tiếp trọng thị các đoàn đại biểu đến từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi về Thủ đô dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tại Ga Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng thay mặt lãnh đạo thành phố ra sân ga đón đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng. Khi đoàn tàu vừa dừng bánh, trong sắc áo đỏ sao vàng rực rỡ, những gương mặt đại biểu già, trẻ đều ánh lên niềm xúc động. Sự hiện diện của lãnh đạo thành phố ngay tại sân ga, với bó hoa tươi thắm và lời thăm hỏi ân cần đã khiến các đại biểu xúc động, cảm nhận rõ tình cảm chân thành, sự quan tâm sâu sắc của Thủ đô dành cho đồng bào các địa phương.

Ông Chờ Rum Nhiên, nguyên Bí thư Huyện ủy Nam Giang (tỉnh Quảng Nam cũ), hiện sinh sống tại Đà Nẵng cho biết đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng có 281 thành viên tham dự đại lễ.

“Chúng tôi rất phấn khởi khi được về Hà Nội trong dịp trọng đại này. Sau 5 năm trở lại Thủ đô, tôi nhận thấy diện mạo Hà Nội thay đổi nhiều, khang trang, hiện đại hơn. Đặc biệt, khi được lãnh đạo thành phố ra tận ga đón tiếp, chúng tôi vô cùng xúc động và tự hào,” ông bày tỏ.

Cùng chung cảm xúc ấy, anh Ating Toàn, đại biểu trẻ đến từ xã Đông Giang (Đà Nẵng) chia sẻ niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên được tham dự sự kiện lớn của dân tộc ngay tại Thủ đô: “Được ra Hà Nội dự Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôi càng thấy rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ. Khi trở về, tôi sẽ chia sẻ thông điệp của sự kiện với thanh niên miền núi Đông Giang, để mọi người thêm hiểu ý nghĩa lịch sử, tinh thần đoàn kết và quyết tâm xây dựng đất nước."

Anh nhấn mạnh việc lãnh đạo Hà Nội trực tiếp đón đoàn ngay tại sân ga là điều hết sức ấm áp. “Trong những ngày bận rộn chuẩn bị đại lễ, nhưng lãnh đạo Thủ đô vẫn quan tâm từng chi tiết nhỏ trong công tác tiếp đón, điều đó thể hiện tấm lòng mến khách, sự nhiệt tình và tình cảm sâu nặng dành cho đồng bào cả nước.”

Cũng trong sáng 1/9, tại Nhà hàng Anh Hòa (Âu Cơ, Tây Hồ), đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ngãi sau chuyến đi dài, dù tuổi cao và vừa trải qua chặng đường xa nhưng nhiều đại biểu vẫn không giấu nổi sự xúc động, phấn khởi khi đặt chân đến Thủ đô ngàn năm văn hiến trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Thiếu tướng Võ Duy Chín, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam, đại diện đoàn Quảng Ngãi chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng, vinh dự được về Hà Nội dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trên đường về trung tâm thành phố, chúng tôi cảm nhận không khí tưng bừng, cờ hoa rực rỡ, nhân dân hồ hởi, khí thế tràn đầy. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi hòa chung niềm vui, cùng hướng đến thành công của ngày lễ trọng đại.”

Ông bày tỏ sự xúc động trước sự tiếp đón tận tình, chu đáo của lãnh đạo Thủ đô khiến các thành viên trong đoàn cảm thấy gần gũi, được trân trọng và quan tâm.

Trước đó, để bảo đảm công tác đón tiếp các đoàn đại biểu về Hà Nội dự lễ kỷ niệm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo nơi ăn ở, phương tiện đi lại, tổ chức tiếp đón với tinh thần trọng thị, an toàn và chu đáo nhất. Công tác bố trí được thực hiện kỹ lưỡng, thể hiện quyết tâm của Thủ đô trong việc đón tiếp đồng bào từ mọi miền đất nước về chung vui ngày hội non sông.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đến nay đã có 33 tỉnh, thành phố trong cả nước xác nhận cử đoàn tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, với tổng số hơn 6.570 đại biểu. Đây là con số lớn, phản ánh tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện.

Không chỉ dừng lại ở khâu tổ chức hậu cần, công tác đón tiếp còn là dịp để Thủ đô thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với đồng bào cả nước. Những cái bắt tay nồng hậu, những bó hoa tươi thắm, những lời chúc mừng chân tình là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của dân tộc Việt Nam trong hành trình lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Trong những ngày này, đi khắp các tuyến phố Hà Nội, đâu đâu cũng bắt gặp không khí rộn ràng, cờ hoa, khẩu hiệu rực rỡ chào mừng đại lễ. Nhân dân Thủ đô háo hức hòa chung niềm vui với đồng bào cả nước, tạo nên bức tranh sôi động, đậm đà bản sắc của một Hà Nội văn hiến, hiện đại, mến khách.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng thăm hỏi các thành viên đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Các đoàn đại biểu từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi và nhiều tỉnh, thành khác về Thủ đô không chỉ mang ý nghĩa chính trị quan trọng, mà còn góp phần củng cố tình cảm gắn bó, sự đồng thuận, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đó cũng là dịp để nhân dân cả nước cùng nhau ôn lại chặng đường hào hùng của Cách mạng Tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2/9, khẳng định niềm tin vào con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Trong niềm tự hào chung ấy, Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước đang từng ngày khẳng định vai trò trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là nơi hội tụ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới./.

