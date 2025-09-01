80 năm Quốc khánh: Bộ đội Hóa học với cuộc diễu binh lịch sử

Ngày 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80) sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Sau 40 năm kể từ năm 1985, đây là lễ kỷ niệm lần thứ hai được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh, trong đó có khối xe Phòng hóa của Binh chủng Hóa học.

Cùng góp mặt trong ngày hội lớn của non sông, khối Chiến sỹ Phòng hóa cũng là một trong các khối đi bộ của Quân đội tham gia diễu binh qua lễ đài. Qua đó, thể hiện vai trò quan trọng, đặc thù của lực lượng Phòng hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối về tác nhân hóa học, phóng xạ, hạt nhân tại Quảng trường Ba Đình

Đại tá Lê Xuân Dũng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học cho biết, trong sự kiện trọng đại A80, Binh chủng Hóa học vinh dự được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó nổi bật là nhiệm vụ tổ chức và huấn luyện hai khối chính tham gia diễu binh: khối chiến sỹ Phòng hóa và khối xe Phòng hóa. Đây là những lực lượng mang tính biểu tượng, thể hiện sức mạnh kỹ thuật và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của binh chủng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Binh chủng đã xây dựng kế hoạch huấn luyện, kế hoạch cơ động lực lượng và kế hoạch hiệp đồng cho khối xe, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra đồng bộ, chính xác, an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, Binh chủng Hóa học chủ trì phối hợp với Binh chủng Công binh tổ chức hợp luyện khối xe Hóa học-Công binh, tạo nên hình ảnh đoàn kết, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng chuyên ngành.

Trong các giai đoạn luyện tập như tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt cũng như trong suốt quá trình diễn ra Lễ kỷ niệm chính thức, Binh chủng Hóa học còn được giao đảm nhiệm công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối về tác nhân hóa học, phóng xạ, hạt nhân tại Quảng trường Ba Đình và các khu vực liên quan.

Theo Đại tá Lê Xuân Dũng, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, phải sử dụng các trang bị, khí tài hiện đại để phát hiện, phân tích và xử lý kịp thời các yếu tố nguy cơ. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ này là những đồng chí được tuyển chọn kỹ lưỡng, có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, sức khỏe tốt và là những cán bộ, chiến sĩ tinh túy nhất của Binh chủng Hóa học, thể hiện bản lĩnh và năng lực của lực lượng Phòng hóa trong bảo đảm an toàn tuyệt đối về tác nhân hóa học, sinh học, hạt nhân.

Ngoài ra, Binh chủng còn phối hợp với Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) để nghiên cứu, sản xuất mẫu trang phục và mũ mới cho khối chiến sỹ Phòng hóa, vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, vừa thể hiện đặc trưng của Binh chủng; tham gia khảo sát, xác định vị trí đội hình trong các giai đoạn luyện tập, đồng thời tổ chức lực lượng điều hành giao thông tại các nút trọng yếu trên tuyến cơ động của khối xe pháo quân sự.

"Tất cả các nhiệm vụ đều được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của lễ diễu binh, diễu hành A80," Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học nhấn mạnh.

Giấc mơ trong cuộc đời quân ngũ

Sau một thập kỷ, lực lượng của Bộ đội Hóa học mới có dịp trở lại Quảng trường Ba Đình lịch sử trong đội hình diễu binh - nơi hội tụ tinh thần dân tộc, ý chí cách mạng và niềm tự hào của toàn quân, toàn dân.

"Do đó, cảm xúc chung của cán bộ, chiến sĩ toàn Binh chủng khi nhận nhiệm vụ lần này là vô cùng đặc biệt," Đại tá Dũng nói, đồng thời cho biết, ngay từ khi có quyết định của trên, không khí trong các đơn vị đã sôi nổi, khí thế luyện tập rộn ràng. Các chiến sỹ trẻ háo hức, các cán bộ dày dạn kinh nghiệm hết sức phát huy trách nhiệm.

Khối chiến sỹ Phòng hóa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

"Ai cũng ý thức rõ rằng mình đang mang trên vai hình ảnh của Bộ đội Hóa học anh hùng, một lực lượng đặc biệt, từng âm thầm chiến đấu trong những môi trường khắc nghiệt nhất, từ nơi chiến trường chống Mỹ cứu nước đến các điểm nóng về chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, ô nhiễm môi trường hiện nay. Tôi còn nhớ có chiến sĩ trẻ chia sẻ rằng: 'Được bước chân trên Quảng trường Ba Đình, dưới lá cờ đỏ sao vàng, là giấc mơ từ ngày vào quân ngũ'. Những lời nói ấy khiến chúng tôi càng thêm xúc động và tự hào. Trong quá trình luyện tập, dù thời tiết nắng nóng, mưa to, anh em vẫn kiên trì, kỷ luật, không ai bỏ cuộc. Có những hôm tập từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, nhưng tinh thần vẫn hừng hực," Đại tá Lê Xuân Dũng nhớ lại.

Để chuẩn bị và huấn luyện sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc, khối chiến sĩ Phòng hóa đã trải qua hơn 3 tháng luyện tập liên tục, với cường độ cao, yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt và kỷ luật tuyệt đối.

Ngay từ khâu tuyển chọn, Binh chủng đã tổ chức kiểm tra thể lực, phẩm chất chính trị, kỹ năng quân sự để lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ ưu tú nhất. Sau đó, các đơn vị bước vào giai đoạn huấn luyện tập trung, từ động tác cơ bản đến đội hình tổng hợp. Mỗi bước chân, mỗi động tác đều được chỉnh sửa tỉ mỉ, đảm bảo sự đồng đều, dứt khoát và khí thế.

Đặc biệt, Bộ đội Hóa học đã áp dụng phương pháp huấn luyện tăng cường thể lực bằng cách đeo tạ gang nặng 4,2kg ở chân trong suốt quá trình tập luyện. Ban đầu, nhiều chiến sĩ chỉ giữ được tư thế ke chân trong 30 giây, nhưng sau rèn luyện, đã nâng lên 1 phút 45 giây, thể hiện sự tiến bộ rõ rệt về sức bền và ý chí.

Trong những ngày vừa qua, cũng như các khối diễu binh, diễu hành khác, khối Chiến sĩ Phòng hóa nhận được sự quan tâm, động viên rất lớn từ nhân dân. Những buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, cái bắt tay, ánh mắt trìu mến, lời chúc từ người dân địa phương nơi các chiến sĩ luyện tập và khi diễu binh qua các tuyến phố đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho toàn đội, cũng là minh chứng sống động cho mối quan hệ máu thịt quân - dân, một giá trị cốt lõi của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trang phục mới ấn tượng

Trong A80, lực lượng diễu binh của Binh chủng Hóa học xuất hiện với bộ trang phục và khí tài đặc chủng ấn tượng. Hình ảnh của lực lượng Hóa học trong lễ diễu binh lần này mang tính biểu tượng rất cao. Bộ trang phục đặc chủng của khối Chiến sỹ Phòng hóa có màu vàng xen kẽ màu xanh ô liu - biểu trưng cho Bộ đội Hóa học, những người đang ngày đêm âm thầm tiến vào những nơi độc hại nhất, nguy hiểm nhất để trả lại màu xanh cho những vùng đất chết, hồi sinh môi trường sống, bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng, màu của hy vọng, của sự sống được tái sinh từ tro tàn và chất độc.

Khi kết hợp với màu vàng, màu của sự ấm cúng, của tự do và bình yên, bộ trang phục truyền đi thông điệp gửi đến nhân dân: lực lượng Hóa học luôn sẵn sàng ứng phó với mọi sự cố môi trường liên quan đến hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân, để bảo vệ cuộc sống thanh bình và tương lai xanh cho đất nước.

Ngoài ra, tại dịp kỷ niệm trọng đại này, trong đội hình khối xe Phòng hóa, Binh chủng Hóa học đem tới các phương tiện đặc chủng như xe trinh sát, xe phân tích tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân, xe tiêu tẩy. Đại tá Lê Xuân Dũng cho biết, đây là những khí tài hiện đại, thể hiện năng lực ứng phó nhanh của Binh chủng trong các tình huống khẩn cấp như rò rỉ hóa chất, sự cố môi trường, hoặc phòng, chống dịch bệnh quy mô lớn.

Toàn bộ khí tài đều được bảo dưỡng, kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo tính thẩm mỹ và kỹ thuật khi xuất hiện trước công chúng. Bộ trang phục của đội hình khối xe cũng được thiết kế để vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo sự đồng bộ, uy nghiêm trong đội hình diễu hành. Mặt nạ phòng độc không chỉ là thiết bị bảo vệ mà còn thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khẩn cấp.

Từ màu sắc, thiết kế trang phục, tới đội hình khối xe tham gia diễu binh..., tất cả những hình ảnh đó kết hợp không chỉ gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác mà còn truyền tải thông điệp hùng tráng về một lực lượng Hóa học hiện đại, chuyên nghiệp, không chỉ bảo vệ môi trường sống mà còn là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và chiến tranh công nghệ cao.

"Chúng tôi muốn khẳng định rằng, lực lượng Hóa học không chỉ là những người lính thầm lặng trong các phòng thí nghiệm hay hiện trường xử lý sự cố, mà còn là những chiến sỹ quả cảm, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ môi trường sống, phòng, chống thảm họa hóa học, sinh học, hạt nhân - những thách thức ngày càng phức tạp trong tình hình mới," Đại tá Lê Xuân Dũng nói.

Hình ảnh các chiến sỹ Hóa học trong trang phục đặc chủng, với những sải bước hào hùng trên Quảng trường Ba Đình, không chỉ góp phần thể hiện sự chính quy, hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là lời cam kết của Bộ đội Hóa học với Tổ quốc: luôn sẵn sàng chiến đấu, ứng phó nhanh, hiệu quả trong mọi tình huống, từ chiến tranh đến thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Bộ đội Hóa học luôn sẵn sàng ở tuyến đầu, âm thầm nhưng kiên cường, góp phần giữ gìn sự bình yên cho đất nước. Đó là sứ mệnh, danh dự, là niềm tự hào của Binh chủng Hóa học trong thời kỳ mới - thời kỳ hội nhập, phát triển và bảo vệ Tổ quốc toàn diện./.

Lộ trình các khối diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố của Hà Nội sáng 2/9 Dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm các hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm của thành phố Hà Nội.