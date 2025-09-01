Xã hội

Trực tiếp "biển người" trên phố đón chờ Lễ diễu binh, diễu hành A80

Bất chấp cơn mưa nặng hạt, hàng vạn người dân từ khắp nơi vẫn đổ về các tuyến đường trung tâm ở Hà Nội để được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 10h.

Nhưng ngay từ lúc này, mặc dù trời đổ mưa lớn, người dân từ khắp nơi vẫn đổ về các tuyến đường trung tâm ở Hà Nội, đặc biệt là quanh khu vực Ba Đình, Hùng Vương và các tuyến đường nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua./.

