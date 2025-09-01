Trực tiếp "biển người" trên phố đón chờ Lễ diễu binh, diễu hành A80

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 10h.

Nhưng ngay từ lúc này, mặc dù trời đổ mưa lớn, người dân từ khắp nơi vẫn đổ về các tuyến đường trung tâm ở Hà Nội, đặc biệt là quanh khu vực Ba Đình, Hùng Vương và các tuyến đường nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua./.

Hà Nội: Người dân 'đội mưa' trước 1 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành 2/9 Dù thời tiết có những cơn mưa bất chợt nhưng người dân vẫn kiên trì xếp hàng chờ đợi tại khu vực có các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.