Hiện thực hóa khát vọng phát triển biên cương xứ Lạng

Sáng 25/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc, với gần 400 đại biểu, đại diện cho hơn 71.000 đảng viên của 69 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tham dự.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội.

Chủ đề của Đại hội là: “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết; huy động mọi nguồn lực, hiện thực hóa khát vọng phát triển; xây dựng Lạng Sơn trở thành một cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.”

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm khẳng định nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Đặc biệt, Đại hội lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2025-2030, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, góp phần vào sự thành công của Đại hội...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Đồng tình với những nội dung trong báo cáo chính trị Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện hiệu quả, kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển giáo dục, đào tạo, phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế-xã hội, quan tâm thúc đẩy các động lực mới về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tạo thêm dư địa và động lực phát triển bền vững trong dài hạn, góp phần xây dựng tỉnh trở thành một trong các cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2035.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài lưu ý với trọng trách là “phên giậu” quốc gia về quốc phòng, an ninh, Lạng Sơn phải coi trọng chăm lo xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Tỉnh mở rộng quan hệ đối ngoại hiệu quả, thực chất, góp phần củng cố, vun đắp truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc, xây dựng biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu trình bày báo dự thảo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cho biết nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế-xã hội; quốc phòng, an ninh; đời sống của đồng bào các dân tộc không ngừng được nâng cao; hoạt động đối ngoại ngày càng hiệu quả, mở rộng, năng lực hội nhập quốc tế được nâng lên.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021-2025 ước đạt 7,1%, cao hơn mức tăng bình quân của giai đoạn 2016-2020 (5,2%) và cao hơn mức trung bình cả nước; đạt mức chỉ tiêu Đại hội đề ra là tăng từ 7-7,5%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5 năm ước đạt 49.780 tỷ đồng, tăng 51,9% so với giai đoạn trước; trong đó thu nội địa hơn 16.320 tỷ đồng, bình quân hằng năm tăng trên 8%.

GRDP bình quân đầu người tăng từ 44,2 triệu đồng (2020) lên 71,1 triệu đồng (2025), tương đương tăng từ 1.917 USD lên 2.900 USD.

Cùng đó, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 2,95%, ước hết năm 2025 toàn tỉnh còn 1,36% hộ nghèo; người tham gia bảo hiểm y tế tăng 2,1% so với đầu nhiệm kỳ; người lao động tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt khoảng 45%.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc xứ Lạng...

Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã bám sát các nguyên tắc, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện trên các mặt công tác, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Báo cáo chỉ rõ một số mặt còn hạn chế như công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn có mặt chuyển biến chậm; tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thiếu tính bền vững; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch.

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh Lạng Sơn có trên 22.680 lượt đại biểu góp ý.

Các ý kiến đánh giá, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã bám sát thực tiễn, thể hiện sự kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời vận dụng sáng tạo trong bối cảnh mới.

Dự thảo các văn kiện đã khái quát sâu sắc những thành tựu to lớn, bài học kinh nghiệm sau 40 năm đổi mới; thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; đồng thời đề ra quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển đất nước toàn diện trong kỷ nguyên mới.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV đã nhấn mạnh những vấn đề có tính chiến lược như: Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia...

Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã nhận được 32 lượt ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương; 155 lượt ý kiến của đội ngũ nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, doanh nghiệp; 15.122 lượt ý kiến của đại biểu các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và hàng trăm lượt ý kiến của nhân dân.

Các ý kiến thống nhất nhận xét, dự thảo báo cáo chính trị đã bám sát tình hình thực tiễn địa phương; xác định rõ tầm nhìn chiến lược, định hướng phát triển rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm; đưa ra các khâu đột phá phát triển và chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII diễn ra đến ngày 26/9.

Trong 2 ngày, Đại hội xem xét Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; thảo luận các nội dung liên quan đến các báo cáo trình tại Đại hội.

Đồng thời, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; công bố kết quả bầu cử; tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và thông báo kết quả hội nghị này.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII ra mắt Đại hội. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIV của Đảng; thông qua nghị quyết Đại hội./.

Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp Trong chương trình đại hội, Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW tập trung, dành thời gian thỏa đáng cho nội dung thảo luận văn kiện đại hội đảng bộ và văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.