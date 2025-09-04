Tai nạn tàu điện ở Bồ Đào Nha, hơn 30 người thương vong

Ngày 3/9, một tàu điện phong cách cổ điển, điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, đã trật bánh và lật nghiêng khiến 15 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.



Viện Y tế khẩn cấp quốc gia Bồ Đào Nha cho biết trong số người bị thương có 5 trường hợp nguy kịch và một trẻ em; chưa rõ số lượng người nước ngoài trong số các nạn nhân. Nhà chức trách gọi đây là tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của thành phố.



Chiếc tàu điện màu vàng - trắng, mang tên Elevador da Gloria, chuyên chở du khách và người dân lên xuống một con dốc hẹp ở trung tâm, bị lật nghiêng sau khi lao xuống dốc mất kiểm soát và va vào một tòa nhà. Hình ảnh hiện trường cho thấy thân vỏ bằng kim loại của tàu bị biến dạng nặng.



Công ty Carris, đơn vị vận hành tàu điện, cho biết phương tiện đã được bảo dưỡng định kỳ. Hội đồng thành phố Lisbon quyết định đình chỉ toàn bộ dịch vụ tàu điện để tiến hành rà soát.



Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân, trong khi Chính phủ Bồ Đào Nha tuyên bố quốc tang ngày 4/9.



Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani và Đại sứ quán Mỹ tại Lisbon đều bày tỏ chia buồn.



Tai nạn xảy ra vào khoảng 18h giờ. Toàn bộ nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát trong hơn 2 giờ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.



Elevador da Gloria, khánh thành từ năm 1885 và được xếp hạng di tích quốc gia, có thể chở hơn 40 người mỗi chuyến và là điểm đến nổi tiếng, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm./.

