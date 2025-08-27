Đức bắt giữ nghi phạm người Syria tấn công công dân Mỹ trên tàu điện

Cảnh sát và các công tố viên thành phố Dresden của Đức ngày 26/8 thông báo nhà chức trách đã bắt giữ một nam thanh niên người Syria 21 tuổi liên quan đến vụ dùng dao tấn công một công dân Mỹ trên xe điện một ngày trước đó.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, đối tượng bị bắt vào sáng sớm ngày 26/8 và hiện đang được tạm giam để điều tra do nghi ngờ gây thương tích nghiêm trọng, cùng một số tội danh khác.

Trên thực tế, đối tượng này bị bắt giữ ngay sau khi gây án nhưng sau đó lại được thả ra do không có dấu hiệu ban đầu nào cho thấy có liên quan trực tiếp tới vụ dùng dao gây thương tích nặng cho công dân Mỹ 20 tuổi.

Tuy nhiên, sau khi điều tra thêm, cảnh sát đã có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng chính người này có liên quan đến vụ việc.

Ngoài đối tượng trên, chính quyền bang Saxony (Sachsen) ở miền Đông nước Đức còn đang truy tìm thêm một nghi phạm nữa, người bị nghi ngờ nhiều nhất lúc mới đầu, và kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhân chứng.

Đại sứ quán Mỹ tại Berlin kêu gọi giới chức Đức nhanh chóng điều tra vụ việc và trừng phạt nghiêm khắc các nghi phạm.

Theo thông tin của cảnh sát, nạn nhân bị thương sau khi cố gắng bảo vệ một nữ hành khách khác trên tàu điện đang bị quấy rối./.

