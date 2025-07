Hà Nội: Kiểm tra vi phạm giao thông, phát hiện đối tượng tàng trữ súng trái phép

Cục Cảnh sát Giao thông cho biết hồi 10 giờ 48 ngày 16/7, tại Km63+300 quốc lộ 91 (đoạn qua phường Bình Đức, tỉnh An Giang), Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang) do Trung tá Lê Văn Lượng Em làm tổ trưởng, phát hiện môtô biển số 67C1-545.41 do nam thanh niên điều khiển chạy quá tốc độ quy định từ 10- 20km/giờ.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện thì đối tượng có ý định quay đầu xe bỏ chạy, ngay sau đó lực lượng đã kịp thời ngăn chặn dừng xe.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng Rulo, cùng 6 viên đạn đầu chì và khoảng 30 gam ma tuý trong cốp xe.

Cảnh sát xác định người điều khiển phương tiện là Lưu Đức Anh (sinh ngày 19/6/1997, trú tại tỉnh An Giang).

Hiện vụ việc đang được Công an phường Bình Đức phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh An Giang xử lý theo quy định.

Trước đó, hồi 1 giờ 10 ngày 13/7, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Điện Biên) làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Điện Biên Phủ đã phát hiện một nhóm thanh niên khoảng 12 người đi trên 5 xe môtô có biểu hiện vi phạm luật giao thông.

Khi Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, các đối tượng đã chia nhau chạy theo nhiều hướng để bỏ trốn.

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, Tổ công tác đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tạm giữ được đối tượng Võ Hạnh Quyết (sinh năm 2004, trú tại tỉnh Điện Biên) là đối tượng đi cùng nhóm thanh niên trên. Kết quả test nhanh cho thấy Quyết dương tính với chất ma túy.

Qua lời khai của Võ Hạnh Quyết về các đối tượng đi cùng, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã phối hợp với Công an phường Mường Thanh đưa các đối tượng và phương tiện cũng như tang vật là 2 khẩu súng bắn đạn bi về trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông.

Đồng thời, phối hợp với Công an phường Điện Biên Phủ tiến hành lấy lời khai và bàn giao cho Công an phường củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

