An Giang: Khởi tố, tạm giam đối tượng tàng trữ trái phép súng quân dụng K54

Qua kiểm tra, Tổ công tác Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) phát hiện bên trong bọc nylon màu đen do Chau Nắc vận chuyển bằng xe máy có 1 khẩu súng quân dụng K54 và 4 viên đạn quân dụng.

Tang vật vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Chau Nắc (sinh năm 1998, trú ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.”

Các quyết định trên được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 23/7/2024, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an thị xã Tịnh Biên, An Giang tổ chức tuần tra trên Tỉnh lộ 948. Khi đến khu vực tổ 6, ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo, Tổ công tác phát hiện Chau Nắc điều khiển xe môtô chở theo một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Phát hiện lực lượng Công an, nam thanh niên sợ bị test ma túy nên bỏ chạy, còn Nắc chạy xe vào quán bên đường nằm võng, lấy bọc nylon màu đen bỏ qua võng khác.

Đối tượng Chau Nắc tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong bọc nylon màu đen có 1 khẩu súng quân dụng K54 và 4 viên đạn quân dụng.

Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Chau Nắc.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên ra Quyết định tạm giữ hình sự Nắc về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.”

Chiều 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên chuyển hồ sơ vụ việc, vật chứng và đối tượng Chau Nắc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Lào Cai: Bắt nhóm chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng Ngày 12/3, tại xã Tân An, Phòng An ninh điều tra phối hợp Công an huyện Văn Bàn bắt quả tang Sầm Văn Công về hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.