Quảng Ngãi: Phát hiện đối tượng mua, bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng

Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phan Huỳnh Thiên Đạt và phát hiện, tạm giữ 92 khẩu súng; hơn 14.000 viên đạn thể thao, công cụ hỗ trợ.

Số vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm mà đối tượng Phan Huỳnh Thiên Đạt cất giấu.

Chiều 27/2, đại diện Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đơn vị vừa phát hiện đối tượng mua, bán trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng với số lượng lớn và đang mở rộng điều tra.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu mua, bán vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm trên không gian mạng.

Trên cơ sở đó, Phòng đã báo cáo Ban lãnh đạo cơ quan để thành lập chuyên án.

Sau một thời gian theo dõi, đơn vị đã bắt quả tang đối tượng Phan Huỳnh Thiên Đạt (33 tuổi), trú tại thôn Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức có hành vi vận chuyển trái phép vũ khí (trên 1.000 viên đạn thể thao).

Ngay sau đó, đơn vị đã phối hợp với Phòng An ninh Điều tra, Công an huyện Mộ Đức tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng và phát hiện, tạm giữ 92 khẩu súng gồm các loại súng quân dụng, súng săn, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm; hơn 14.000 viên đạn thể thao, công cụ hỗ trợ.

Theo thông tin ban đầu, Phan Huỳnh Thiên Đạt khai nhận đối tượng đã đặt mua các loại vũ khí cũng như các công cụ hỗ trợ, linh phụ kiện từ nhiều nơi trong và ngoài nước.

Sau khi nhận hàng, đối tượng cất giấu các loại vũ khí trên tại kho hàng bí mật và liên tục thay đổi địa điểm kho hàng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đồng thời, đối tượng sử dụng tài khoản trên kênh YouTube, Facebook (nhóm kín) để đăng tải, quảng cáo và mua bán các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ. Trước khi bị bắt, Phan Huỳnh Thiên Đạt đã thực hiện hàng trăm giao dịch đơn hàng cho người mua ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh cho biết các đối tượng thực hiện phương thức, thủ đoạn mua bán vũ khí trên không gian mạng rất tinh vi như: sử dụng nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới để trao đổi, thống nhất với nhau để giao dịch sau đó sử dụng các tài khoản không chính chủ để hoạt động mua bán; sử dụng các sim rác... để liên lạc, thống nhất với nhau.

"Nhận thức rõ đây là nguồn vũ khí nguy hiểm nếu như rơi vào tay các băng nhóm tội phạm hình sự, do đó, ngay khi phát hiện ra các dấu hiệu, đơn vị đã khẩn trương triển khai đồng bộ, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và điều tra. Vụ việc đang được Phòng An ninh Điều tra, Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra," Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh nhấn mạnh./.

