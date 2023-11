Đề nghị truy tố 5 đối tượng chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Lực lượng Công an An Giang phát hiện, thu giữ tại nơi ở của Lâm Thiện Nhật 5 khẩu súng các loại, 4kg đạn chì, 4 viên đạn, 2 ống nhòm, 2 thiết bị giảm thanh, 1 dao tự chế và nhiều vật chứng liên quan.

Tang vật lực lượng Công an thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 5 đối tượng về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng."

Năm đối tượng bị đề nghị truy tố gồm Lâm Thiện Nhật (sinh năm 1994), Hồ An Thịnh (sinh năm 2005), Tôn Thành Nghĩa (sinh năm 2003) cùng cư trú tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Hồ Ngọc Hiếu (sinh năm 2004, trú tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) và Trần Văn Tâm ( sinh năm 2003, trú tại xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, An Giang).

Theo kết luận điều tra, ngày 20/12/2022, qua công tác quản lý địa bàn, Lực lượng Công an huyện Thoại Sơn phát hiện, thu giữ tại nơi ở của Lâm Thiện Nhật 5 khẩu súng các loại, 4kg đạn chì, 4 viên đạn, 2 ống nhòm, 2 thiết bị giảm thanh, 1 dao tự chế và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Qua công tác giám định, xác định có 2/5 khẩu súng thu giữ của Nhật là vũ khí quân dụng. Do đó, ngày 15/2/2023, Công an huyện Thoại Sơn chuyển tin báo về tội phạm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tới Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Sau đó, ngày 20/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Thiện Nhật về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng."

Mở rộng vụ án, Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố, bắt giữ thêm các đối tượng Hồ Ngọc Hiếu, Trần Văn Tâm, Hồ An Thịnh, Tôn Thành Nghĩa.

Theo kết quả điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định năm 2021, thông qua mạng xã hội, Nhật đặt mua 3 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu súng quân dụng cùng số đạn và các thiết bị với giá 12,5 triệu đồng mang về nơi thuê trọ ở thị trấn Núi Sập để cất giấu.

Năm 2022, thông qua mạng xã hội, Hồ Ngọc Hiếu và Trần Văn Tâm cũng đặt mua 2 khẩu súng Rulo với giá 5 triệu đồng rồi mang về nhà cất giấu nhằm giải quyết mâu thuẫn với các đối tượng khác ở địa phương.

Sau khi súng bị hỏng, Tâm, Hiếu cùng Thịnh và Nghĩa mang 2 khẩu súng để thuê Nhật sữa chữa, lắp ráp lại thành 1 khẩu súng quân dụng.

Sau khi sửa súng xong, Nhật chưa kịp giao lại cho Hiếu và đồng bọn thì bị lực lượng Công an phát hiện. Sau đó các đối tượng lần lượt bị bắt giữ./.