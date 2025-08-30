Hiện trường vụ cháy lớn tại bãi xe tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy

Cà Mau: Cháy lớn ở chợ Thanh Tùng, hàng chục căn nhà bốc cháy dữ dội
Vào khoảng 11 giờ ngày 22/8, khói, lửa xuất phát từ một ngôi nhà trong chợ Thanh Tùng, sau đó lan nhanh sang các căn lân cận, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 15 ngày 30/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi ôtô, xe máy ở khu vực gần chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội).
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung ứng phó bão số 6, đảm bảo an toàn dân cư, tài sản và chuẩn bị ứng phó kịp thời.
Tình trạng biển xâm thực diễn ra chủ yếu trong vòng 3 năm gần đây; sạt lở đã ăn sâu vào đất liền hơn 150 m, kéo dài trên 1 km; nếu không có giải pháp căn cơ, những mùa mưa bão tới sẽ rất nguy hiểm.
Tuyến đường sắt đô thị sẽ tổ chức chạy tàu từ 0 giờ ngày 1/9, kéo dài đến 3 giờ 10 phút ngày 2/9 và tiếp tục hoạt động từ 4 giờ 30 phút ngày 2/9.
Với phương châm "4 tại chỗ", xã Mỹ Đức huy động lực lượng, người dân địa phương cùng phương tiện, vật tư để xử lý sự cố đê chống lũ rừng ngang bảo vệ người và tài sản của nhân dân được an toàn.
Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long kịp thời cứu sống thuyền viên gặp nạn trên biển, đảm bảo sức khỏe và chuyển đến bệnh viện điều trị.
Thủ tướng yêu cầu triển khai nhanh việc tặng quà 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đảm bảo đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả.
Cuộc kiểm tra bất ngờ rạng sáng 29/8 tại karaoke Victory tại thành phố Đà Nẵng đã phanh phui nhiều nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy, đồng thời làm lộ rõ sự tiếp tay từ chính quản lý quán.
Công an thành phố Hà Nội phát hiện một số đối tượng đăng tin rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và trích xuất camera để truy xét các phương tiện liên quan vụ tai nạn khiến một nam sinh tử vong.
Các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã nhanh chóng triển khai vệ sinh môi trường, trả lại cảnh quan đô thị xanh-sạch-đẹp, thông thoáng cho các tuyến đường khu vực trung tâm.
Trong ngày đầu nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các Bến xe ở Hà Nội lác đác hành khách đến để về quê. Sau Lễ A80, các cầu để sang Triển lãm thành tựu đất nước ở Đông Anh tắc cứng.
Mức quà tặng là 100.000 đồng/người và hình thức tặng quà được thực hiện theo hộ gia đình. Theo đó, chủ hộ sẽ thay mặt nhận và chuyển lại cho các thành viên trong hộ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đến 22h ngày 30/8, bão số 6 đi Tây Tây Bắc 20 km/h, vào đất liền Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Công an phường Hai Bà Trưng đã phát hiện điểm trông giữ xe tự phát (thu phí từ 30.000-50.000 đồng/xe) gần khu vực Công viên Thống Nhất (đường Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng).
Hòa chung niềm vui của cả nước, khu hạ sơn của đồng bào Mông ở xóm Đà Vĩ, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng cũng ngập tràn sắc đỏ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, nhân dân náo nức đón Tết Độc lập.
Ông Phan Minh Tùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, bà Hồ Thị Mỹ Phường, Phó Giám đốc Sở Tài chính nghỉ hưu trước tuổi; bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nghỉ thôi việc.
Thủ tướng nhấn mạnh ông Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược, sắc bén, được đào tạo bài bản lĩnh vực ngoại giao.
Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh hứa tiếp tục phấn đấu, học tập và làm theo Bác; chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển nhanh, bền vững, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại.
H.V.Đ có hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh xuyên tạc, cắt ghép liên quan đến lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.
Liên danh nhà thầu phấn đấu đến quý 3/2026 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình, đưa tuyến cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 2 vào sử dụng, kết nối mạng lưới đường cao tốc phía Nam.
Sáng 30/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.
Đại sứ Bùi Văn Nghị tin tưởng rằng sự gắn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam tại Brazil sẽ là nền tảng vững chắc để đưa mối quan hệ này lên tầm cao mới.
Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường bảo vệ tài sản đồng thời phối hợp cùng lực lượng chức năng xác minh nguồn gốc phao tiêu để xử lý theo quy định.
Sáng ngày 30/8, hàng nghìn phương tiện đã ùn ùn đổ ra các cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Đây là lần hiếm hoi trường đại học dẫn đầu cả nước về lĩnh vực y dược không đủ chỉ tiêu sau khi kết thúc xét tuyển nguyện vọng 1 và phải xét tuyển bổ sung.
Một lượng lớn người dân tập trung để xem đoàn diễu binh diễu hành, tuy nhiên do đông đúc nên những người đứng xa đã vận dụng nhiều đồ dùng, dụng cụ khác nhau để theo dõi.
Tại buổi tổng duyệt, các khối diễu binh đã thể hiện được tinh thần, khí thế hào hùng của lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp với sự hành tiến nhịp nhàng của các loại vũ khí, khí tài, xe đặc chủng...
Khối nữ quân nhạc là lực lượng biểu diễn âm nhạc của quân đội. Đây là một lực lượng đặc biệt, vừa mang tính nghệ thuật, vừa thể hiện rõ tinh thần quân đội: Chính quy, kỷ luật và giàu tính biểu tượng.
Sáng 30/8, sau khi kết thúc buổi Tổng duyệt diễu binh, hiễu hành A80, khối tình nguyện và khối yêu nước với hàng trăm thanh niên tình nguyện và người dân đã cùng nhau dọn rác, vì một Thủ đô văn minh!
Những bước chân đồng điệu và khí thế bừng bừng đã tạo nên một màn trình diễn đầy ấn tượng của khối diễu binh nam trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9.