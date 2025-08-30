Hiện trường vụ cháy lớn tại bãi xe tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy

Tình trạng biển xâm thực diễn ra chủ yếu trong vòng 3 năm gần đây; sạt lở đã ăn sâu vào đất liền hơn 150 m, kéo dài trên 1 km; nếu không có giải pháp căn cơ, những mùa mưa bão tới sẽ rất nguy hiểm.