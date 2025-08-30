Xã hội

Hiện trường vụ cháy lớn tại bãi xe tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 15 ngày 30/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi ôtô, xe máy ở khu vực gần chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội).

ttxvn-chay-chan-cau-vinh-tuy-2.jpg
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ nỗ lực kiểm soát đám cháy. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)
ttxvn-chay-chan-cau-vinh-tuy-1.jpg
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ nỗ lực kiểm soát đám cháy. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)
ttxvn-chay-chan-cau-vinh-tuy-4.jpg
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)
ttxvn-chay-chan-cau-vinh-tuy-3.jpg
Khói đen dày đặc kèm theo mùi khét bốc ra từ khu vực gần chân cầu Vĩnh Tuy và Cảng Hà Nội. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#bãi ôtô #chân cầu Vĩnh Tuy #cháy lớn TP. Hà Nội
