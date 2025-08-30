Sẽ kiểm tra an toàn kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu

Liên quan đến vụ cháy bãi gửi xe ở khu vực đê Nguyễn Khoái (phường Hồng Hà, Hà Nội) dưới chân cầu Vĩnh Tuy vào trưa nay (ngày 30/8), Sở Xây dựng Hà Nội đã có yêu cầu đơn vị tư vấn vào kiểm tra những vấn đề liên quan đến an toàn, kết cấu của đoạn cầu Vĩnh Tuy sau khi xảy ra sự việc này.

Xác nhận đã nắm được thông tin về vụ cháy trên, theo ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, trước mắt, cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra nguyên nhân sự việc.

“Về phía Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị tư vấn vào kiểm tra những vấn đề liên quan đến an toàn, kết cấu của đoạn cầu Vĩnh Tuy, nơi vừa xảy ra đám cháy,” ông Bảo thông tin thêm.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 30/8, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại số 335 Nguyễn Khoái (phường Hồng Hà). Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã điều động 10 phương tiện chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp cùng công an địa bàn và người dân dập lửa.

Cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy vào khoảng 13h30 cùng ngày.

Khu vực xảy ra cháy là một bãi gửi xe, khi xảy ra cháy, nhựa và cao su bị cháy khiến khói đen bốc cao hàng chục mét, tỏa ra khắp khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy.

Thông tin ban đầu, vụ cháy không thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản là khá lớn với nhiều xe máy, xe đạp bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Hà Nội: Yêu cầu bãi trông giữ xe thực hiện nghiêm biện pháp phòng cháy Công an quận Ba Đình yêu cầu chủ dịch vụ trông giữ xe ôtô, xe máy trang bị đầy đủ các loại phương tiện chữa cháy theo quy định và theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.