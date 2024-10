Hà Nội: Yêu cầu bãi trông giữ xe thực hiện nghiêm biện pháp phòng cháy

Hình ảnh vụ cháy xe ôtô tại phường Quảng An trưa 27/10. (Nguồn: Công an thành phố Hà Nội)

Thời gian qua, tại thành phố Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy các phương tiện giao thông như ôtô, xe máy.

Mới đây, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 27/10, một vụ cháy xe ôtô xảy ra tại ngõ 37 Đặng Thai Mai (phường Quảng An, quận Tây Hồ).

Người dân và lực lượng chữa cháy phường Quảng An sử dụng bình chữa cháy xử lý nhưng bất thành. Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Tây Hồ, Công an quận Ba Đình điều động phương tiện nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan sang xe ôtô xung quanh, di chuyển phương tiện lân cận đến nơi an toàn. Sau thời gian ngắn, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân là do chủ xe đỗ xe chèn lên đống tro người dân đốt rác trước đó. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Từ vụ cháy trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

Đối với người sử dụng phương tiện: không lắp đặt thêm thiết bị, phụ kiện có tiêu thụ điện để không bị quá tải về điện; bảo trì, bảo dưỡng phương tiện theo quy định.

Người sử dụng phương tiện chủ động kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời sự cố, hỏng hóc khi có dấu hiệu khác thường. Khi để xe trong nhà, nơi trông giữ xe phải tắt khóa điện, đóng khóa xăng và để xa nơi có nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không để chất dễ cháy, dễ bắt cháy trong xe, dưới yên xe, trong khoang động cơ.

Chủ phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên cần tự trang bị các bình chữa cháy phù hợp.

Chủ dịch vụ trông giữ xe ôtô, xe máy trang bị đầy đủ các loại phương tiện chữa cháy theo quy định và theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; có quy hoạch khu vực gửi xe, sắp xếp xe để thuận tiện, dễ dàng sơ tán xe khi có cháy.

Nhân viên làm việc ở khu vực này phải có kiến thức và được huấn luyện, đào tạo thành thạo biện pháp, phương pháp chữa cháy, xử lý sự cố ban đầu.

Khi xảy ra cháy nổ hoặc phát hiện thấy có khói hoặc nhiệt độ cao bất thường, cần bình tĩnh tắt khóa điện, đỗ, dựng xe ở lề đường xa nơi tập trung người, cách xa nơi có nhiều chất dễ cháy. Khi cháy xe ôtô cần tìm mọi cách để đưa người thoát ra khỏi xe nhanh chóng và tìm cách chữa cháy.

Đồng thời cần khóa ngay bình xăng nếu có thể (đối với các xe có thiết kế khóa xăng), dùng bình chữa cháy, cát, nước để chữa cháy, đồng thời hô hoán để mọi người đến trợ giúp chữa cháy, báo ngay cho cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc công an, chính quyền địa phương… nơi gần nhất phối hợp chữa cháy, có biện pháp xử lý.

Nếu không có khả năng dập tắt đám cháy, cần nhanh chóng rời xa phương tiện đang cháy để đến vị trí an toàn./.

Thừa Thiên-Huế: Cháy bãi giữ xe của Phòng CSGT, nhiều phương tiện bị thiêu rụi Tối 26/10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại bãi giữ xe của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, thiêu rụi nhiều phương tiện xe máy tại đây.