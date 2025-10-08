Xã hội

Lâm Đồng: Điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm hai người tử vong

Khoảng 21 giờ 45 ngày 7/10, tại Bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, xảy ra một vụ cháy ngôi nhà cấp 4; vào thời điểm xảy ra vụ cháy, ngôi nhà được khóa trái cửa.

Hưng Thịnh
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. (Ảnh: TTXVN phát)
Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) thông tin trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy nhà làm hai người tử vong.

Chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân. Đồng thời, ngành chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 45 ngày 7/10, chính quyền địa phương nhận được tin báo về một vụ cháy nhà dân tại Bon Đắk Huýt (xã Quảng Trực).

Tại hiện trường, ngôi nhà cấp 4 của ông N.V.Q (56 tuổi) cháy lớn. Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường và xác định ông Q đã tử vong. Bà H.T.H (52 tuổi, vợ nạn nhân) bị bỏng toàn thân và được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Theo một số người dân địa phương, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, ngôi nhà được khóa trái cửa. Việc tiếp cận, xử lý vụ cháy của lực lượng chức năng rất khó khăn.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lâm Đồng #nguyên nhân #hỏa hoạn #tử vong Lâm Đồng
