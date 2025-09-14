Liên hợp quốc nêu khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine

Thế giới

Liên hợp quốc xem xét khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine để duy trì hòa bình lâu dài, sau các đề xuất từ các quốc gia thành viên.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà bị trúng tên lửa Nga ở Zaporizhzhia, Ukraine ngày 10/12/2024. (Ảnh: AA/TTXVN)

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, bà Annalena Baerbock, ngày 14/9 tuyên bố nếu đạt được một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, có thể cần đến sự hiện diện của “lực lượng mũ nồi xanh” để bảo đảm hòa bình lâu dài.

Trả lời phỏng vấn tờ Bild (Đức), bà Baerbock nhấn mạnh các phái bộ gìn giữ hòa bình hiện “cần thiết hơn bao giờ hết” và có thể được triển khai nếu nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên Liên hợp quốc.

Trước đó, ngày 4/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đại diện của 26 quốc gia trong “Liên minh tự nguyện” đã bày tỏ mong muốn đưa quân đến Ukraine như một phần của các cam kết an ninh. Một số quốc gia khác vẫn đang cân nhắc lập trường về vấn đề này.

Tuy nhiên, ngày 5/9, phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga./.

