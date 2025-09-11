Thế giới

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine tới Kiev

Các nguồn thạo tin xác nhận Đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg, đã tới Kiev nhưng lịch trình và thời gian cụ thể của chuyến thăm chưa được công bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) tiếp Đặc phái viên Mỹ về tình hình Nga và Ukraine, ông Keith Kellogg, tại Kiev, ngày 20/2/2025. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Theo Reuters và RIA Novosti, các nguồn thạo tin ngày 11/9 xác nhận Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg, đã tới Kiev.

Tuy nhiên, lịch trình và thời gian cụ thể của chuyến thăm chưa được công bố.

Trong khi đó, một nguồn thạo tin cùng ngày cho hay các đại diện quân sự Ba Lan sẽ tới Ukraine để tham gia công tác huấn luyện kỹ năng bắn hạ thiết bị bay không người lái.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Donald Trump cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev nếu Nga tiếp tục bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột hiện nay.

Phát biểu trên được ông Zelensky đưa ra trong buổi họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Kiev.

Ông cũng thúc giục các đồng minh xem xét lại năng lực phòng không của chính mình, nhấn mạnh rằng các hệ thống sử dụng tên lửa quá tốn kém trong việc đối phó với máy bay không người lái (UAV) giá rẻ./.

