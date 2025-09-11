Ukraine đón hệ thống Patriot đầu tiên, nâng tầm khả năng phòng thủ như thế nào?

Multimedia
Bộ trưởng Quốc phòng Đức xác nhận đã chuyển giao cho Ukraine các bệ phóng đầu tiên của hệ thống phòng không Patriot. Hệ thống này được Ukraine đặc biệt mong đợi nhằm tăng cường khả năng phòng thủ.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ukraine đón hệ thống phòng thủ Patriot đầu tiên từ Đức.

Nhiều binh sĩ Hàn Quốc bị thương vì nổ căn cứ quân sự.

Hỗn loạn xã hội sau căng thẳng chính trị tại Pháp.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

