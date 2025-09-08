Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Nga đột kích quy mô cực lớn, Ukraine "dính đòn" không kịp trở tay

Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng của nước này đã tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự và hạ tầng của quốc gia láng giềng Ukraine.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Nga đột kích quy mô cực lớn, Ukraine "dính đòn" không kịp trở tay
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nga tuyên bố cuộc tập kích quy mô lớn vào Ukraine.

Houthi phóng UAV tấn công sân bay của Israel.

Israel đề nghị Hamas "giương cờ trắng" và trao trả con tin.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#quân sự Ukraine #Nga đối thoại Ukraine #hòa đàm Ukraine #Ukraine UAV #Nga-Mỹ-Ukraine #An ninh Ukraine sau xung đột #Thượng đỉnh Nga-Ukraine #xung đột vũ trang Nga - Ukraine #Xung đột giữa Nga và Ukraine. #Cuộc xung đột Nga - Ukraine #xung đột Nga – Ukraine #Xung đột Nga Ukraine mới nhất #Nga Ukraine xung đột #Xung đột Nga Ukraine #chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine #giảm leo thang xung đột với Nga #Tình hình xung đột Nga-Ukraine

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Podcast mới nhất