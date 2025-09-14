Thế giới

Châu Âu

Nga không chấp nhận các thỏa thuận “giả mạo” về Ukraine

Theo Bộ Ngoại giao, để một thỏa thuận được công nhận hợp pháp, cần có đại diện hợp pháp của Ukraine ký kết, và “người đó chắc chắn không phải Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky."

Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Nga)
Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Nga)

Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik ngày 14/9 tuyên bố Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào về Ukraine nếu đó chỉ là hình thức và có thể bị phủ nhận.

Theo ông Miroshnik, để một thỏa thuận được công nhận hợp pháp, cần có đại diện hợp pháp của Ukraine ký kết, và “người đó chắc chắn không phải Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bởi ông đã là một tổng thống "bất hợp pháp" từ một năm nay."

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh mọi thỏa thuận tiềm năng phải được xây dựng sao cho “không ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, có thể coi là vô hiệu."

Ông cho rằng việc ký kết theo đúng thủ tục pháp lý là cần thiết cho Nga, cộng đồng quốc tế cũng như chính Ukraine.

Ông Miroshnik khẳng định nếu lựa chọn giải pháp chính trị và ngoại giao, thì nhất thiết phải có một lộ trình với quy định rõ ràng về chuẩn bị, hợp pháp hóa và triển khai, được các bên liên quan chủ chốt cùng công nhận./.

(Vietnam+)
#Bộ Ngoại giao Nga #Ukraine #giải pháp chính trị Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tiếp kiến Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: Mofa)

Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp định kỳ của Nhóm Công tác hỗn hợp.

Nga khánh thành Trung tâm vũ trụ quốc gia mới

Nga khánh thành Trung tâm vũ trụ quốc gia mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin và Tổng Giám đốc Roscosmos Dmitry Bakanov ngày 13/9 đã tới dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Quốc gia mới tại thủ đô Moskva.

Lực lượng khẩn cấp tại hiện trường vụ UAV bị bắn hạ ở Wyryki. (Nguồn: PAP/TTXVN)

Nga: Ba Lan từ chối tham vấn về sự cố UAV

Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế cho biết Bộ Quốc phòng Ba Lan “chưa sẵn sàng” tiếp nhận đề nghị tham vấn từ phía Nga liên quan sự cố UAV.

Bên trong Trung tâm Vũ trụ Nga. (Nguồn: kremlin.ru)

Nga khánh thành Trung tâm vũ trụ quốc gia mới NSC

Tổng thống Putin khẳng định NSC là giai đoạn mới trong sự phát triển công nghiệp vũ trụ, củng cố vị thế của Nga là “một trong những trung tâm và quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực quan trọng này.”

Hiện trường vụ tấn công.(Nguồn: mezha.net)

Ukraine tập kích cơ sở lọc dầu hàng đầu của Nga

Một thiết bị bay không người lái của Ukraine đã rơi xuống một trong những tổ hợp lọc dầu lớn nhất Nga gây cháy. Video trên mạng xã hội cho thấy một UAV lao về phía cơ sở rồi phát nổ thành cầu lửa.

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Anh ký hợp đồng hơn 500 triệu USD với Google Cloud

Thỏa thuận không chỉ mở ra cơ hội để London "triển khai cùng một công nghệ" với Washington, mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác tình báo và an ninh vốn đã rất sâu rộng giữa hai đồng minh.