Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik ngày 14/9 tuyên bố Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào về Ukraine nếu đó chỉ là hình thức và có thể bị phủ nhận.

Theo ông Miroshnik, để một thỏa thuận được công nhận hợp pháp, cần có đại diện hợp pháp của Ukraine ký kết, và “người đó chắc chắn không phải Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bởi ông đã là một tổng thống "bất hợp pháp" từ một năm nay."

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh mọi thỏa thuận tiềm năng phải được xây dựng sao cho “không ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, có thể coi là vô hiệu."

Ông cho rằng việc ký kết theo đúng thủ tục pháp lý là cần thiết cho Nga, cộng đồng quốc tế cũng như chính Ukraine.

Ông Miroshnik khẳng định nếu lựa chọn giải pháp chính trị và ngoại giao, thì nhất thiết phải có một lộ trình với quy định rõ ràng về chuẩn bị, hợp pháp hóa và triển khai, được các bên liên quan chủ chốt cùng công nhận./.

