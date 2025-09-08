Nga thay đổi chiến thuật trong cuộc tấn công tại Ukraine

Thế giới

Phó Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết có thể thấy rõ được sự hiện đại hóa, sự cải tiến tên lửa, hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga trong các cuộc tấn công.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/9, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) Vadym Skibitsky cho biết trong đợt tấn công mới nhất, Nga đã thay đổi chiến thuật, đồng thời sử dụng các loại vũ khí được nâng cấp.

Theo ông Skibitsky, có thể thấy rõ được sự hiện đại hóa, sự cải tiến tên lửa, hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga trong các cuộc tấn công.

Ông cũng dự đoán rằng các cuộc tấn công tới đây sẽ là kiểu tấn công kết hợp, sử dụng nhiều loại UAV khác nhau cùng tên lửa hành trình.

Đại diện GUR mô tả: "Trước đây, chúng bay thẳng đến mục tiêu, còn giờ đây chúng có thể bay vòng quanh Kiev trong nhiều giờ đồng hồ kết hợp với thay đổi độ cao."

Nga đã cải tiến hệ thống dẫn đường và điều khiển để vượt qua hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine, quá trình này diễn ra liên tục, nhờ đó hiệu quả của các cuộc không kích tăng lên.

Trước đó cùng ngày, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp vào lãnh thổ Ukraine với hơn 800 UAV và tên lửa mặt đất. Phía Ukraine thông báo phần lớn số này bị bắn hạ./.

