Nga đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/8 cho biết hệ thống phòng không nước này đã chặn và phá hủy 95 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm 23/8 tại nhiều khu vực thuộc lãnh thổ Nga.

Theo bộ trên, các UAV bị bắn hạ tại các vùng Bryansk, Tver, Kaluga, Oryol, Tambov, Novgorod, Belgorod, Rostov, Kursk, Smolensk, Samara, Leningrad, Crimea và Cộng hòa Tatarstan.

Phía Nga cáo buộc Ukraine gia tăng tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Nga, gây thương vong cho dân thường và làm gián đoạn hoạt động hàng không.

Trong ngày 23/8, Nga đã áp dụng kế hoạch “Kovyor” (Trải thảm) tại tất cả các sân bay.

Tổng cộng có 91 chuyến bay bị trì hoãn, 39 chuyến bị hủy, trong đó 8 chuyến tại sân bay Sheremetyevo và 6 chuyến tại sân bay Vnukovo ở thủ đô Moskva./.

Nga cáo buộc Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk Bộ phận báo chí của Nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga ngày 24/8 thông báo Ukraine đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công nhà máy này và gây ra hỏa hoạn.