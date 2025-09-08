Nga: Lệnh trừng phạt của phương Tây hoàn toàn vô dụng trong việc gây sức ép

Theo RIA Novosti, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/9 khẳng định các biện pháp trừng phạt với số lượng chưa từng có của phương Tây là hoàn toàn vô dụng trong việc gây sức ép với Nga.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Peskov khẳng định: “Có thể nói rằng số lượng trừng phạt chưa từng có được áp đặt đối với đất nước chúng ta trong gần 4 năm qua không gây ra tác động nào."

Bên cạnh đó, ông Peskov cũng cho rằng Ukraine và châu Âu đang làm mọi cách để thúc ép Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt song nhấn mạnh sẽ không có biện pháp trừng phạt nào buộc Moskva thay đổi lập trường nhất quán của mình.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, hãng tin Bloomberg đưa tin EU đang cân nhắc khả năng áp đặt gói trừng phạt mới nhằm vào các ngân hàng, công ty năng lượng và hệ thống thanh toán của Nga.

Trước đó, ngày 18/7, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo thông báo của EU, gói trừng phạt mới gồm việc hạ trần giá dầu thô xuất khẩu của Nga sang các nước thứ ba xuống còn 47,6 USD/thùng, tương đương mức giảm 15% so với giá thị trường hiện tại.

Ngoài ra, EU cũng triển khai các biện pháp hạn chế khả năng khôi phục hoạt động của đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc, các biện pháp nhắm vào tàu chở dầu, ngân hàng cũng như các mặt hàng xuất khẩu khác.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga coi các lệnh trừng phạt đơn phương của Liên minh châu Âu (EU) là “bất hợp pháp." Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng chúng tôi coi những hạn chế đơn phương như vậy là bất hợp pháp và chúng tôi phản đối chúng.”

Ông cho biết thêm sau nhiều gói trừng phạt liên tiếp của phương Tây, Nga đã phát triển được khả năng “miễn nhiễm” nhất định trước các biện pháp hạn chế này và thích ứng được trong điều kiện đó.

Theo ông Peskov, Nga sẽ phân tích kỹ lưỡng nội dung gói trừng phạt mới nhất của EU để có biện pháp giảm thiểu tác động.

Ông cho rằng gói trừng phạt mới này cũng như những đợt trừng phạt trước sẽ là “con dao hai lưỡi” gây tổn hại cho chính EU.

Tính đến nay, EU đã thông qua 18 gói trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, tài chính và năng lượng.

Sau đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 24/8 cho biết Washington không loại trừ khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ hành động nhất quán trong vấn đề này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn NBC News công bố ngày 24/8, ông Vance nói: “Các biện pháp trừng phạt không bị loại trừ, song chúng tôi sẽ đưa ra quyết định theo từng trường hợp cụ thể."

Ông Vance cũng nêu rõ Tổng thống Donald Trump đã áp dụng “đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ” đối với Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Trump gây sức ép với Moskva nhiều hơn so với cựu Tổng thống Joe Biden trong vòng ba năm qua./.

EU tổn thất hơn 1.000 tỷ euro vì các gói trừng phạt Nga Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhận định EU đang gánh hậu quả nặng nề từ các lệnh trừng phạt, với thiệt hại kinh tế lên tới hơn 1.000 tỷ euro và giá khí đốt tại châu lục này cao gấp 4-5 lần so với Mỹ.