Na Uy bước vào cuộc tổng tuyển cử căng thẳng

Theo Reuters, cử tri Na Uy đã đi bỏ phiếu trong ngày 7/9, ngày đầu tiên trong cuộc bầu cử Quốc hội kéo dài 2 ngày, được đánh giá là cuộc đua sít sao giữa khối cánh tả do Công đảng cầm quyền dẫn đầu và khối cánh hữu gồm đảng Tiến bộ theo đường lối dân túy và đảng Bảo thủ.

Ít nhất 9 chính đảng dự kiến giành được ghế trong cuộc bầu cử, song chỉ có lãnh đạo của 3 đảng lớn có cơ hội trở thành Thủ tướng.

Các vấn đề chính trong chiến dịch tranh cử gồm chi phí sinh hoạt, thuế và dịch vụ công, cùng với định hướng quản lý Quỹ tài sản quốc gia trị giá 2.000 tỷ USD và an ninh năng lượng châu Âu.

Địa chính trị đã trở thành mối quan tâm lớn đối với cử tri, và các nhà phân tích cho rằng điều này có thể có lợi cho Công đảng và lãnh đạo của đảng này là Thủ tướng Jonas Gahr Stoere.

Theo kết quả các cuộc thăm dò bầu cử, liên minh gồm Công đảng và 4 đảng nhỏ có thể giành 88 ghế, vượt 3 ghế so với mức đa số tối thiểu nhưng giảm so với 100 ghế vào năm 2021.

Khối cánh hữu được dự báo giành 81 ghế, song cách biệt giữa hai bên vẫn nằm trong biên độ sai số./.

