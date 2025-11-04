Thụy Sĩ mong muốn thúc đẩy đàm phán FTA với Việt Nam

Trong cuộc gặp hằng năm, do Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Thụy Sĩ và Liechtenstein (APES) tổ chức tại thủ đô Bern, ngày 3/11, Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter đã đề cập tới những vấn đề nổi cộm ở quốc gia này thời gian qua, trong đó có mối quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), thuế quan của Mỹ hay chính sách của nước này đối với khu vực Trung Đông.

Trả lời phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ về kỳ vọng ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa các nước thành viên Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) (gồm Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ) với Việt Nam, Tổng thống Karin Keller-Sutter chia sẻ: “Tôi có cuộc thảo luận với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hồi đầu năm nay tại Davos. Mong muốn và kỳ vọng của chúng tôi là đẩy nhanh quá trình đàm phán. Mọi thứ đang tiến triển và tôi tin rằng một thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích cho các bên tham gia. Tôi nhận thấy đang có xu hướng thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do. Với Thụy Sĩ nói riêng hay khối EFTA nói chung, những văn kiện như vậy có vai trò quan trọng.”

Trước đó, mở đầu bài phát biểu, bà Karin Keller-Sutter cảnh báo việc gia tăng bất ổn trên toàn cầu và những thách thức hiện nay đối với các hệ thống đa phương.

Bà nhấn mạnh: “Tình hình kinh tế chính trị có nhiều bất ổn và đây là chủ đề được đưa ra trong nhiều cuộc thảo luận. Có thể nói tự do thương mại và chủ nghĩa đa phương đang bị thử thách nghiêm trọng. Thụy Sĩ không phải là thành viên của bất kỳ khối chính trị hay thương mại lớn nào, nhưng Bern luôn coi trọng việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ với EU - đối tác thương mại lớn nhất của Thụy Sĩ. Hiện giai đoạn tham vấn về một gói thỏa thuận mới với EU đã kết thúc và chính phủ sẽ đánh giá các phản hồi trước khi trình hồ sơ lên Quốc hội. Một cuộc bỏ phiếu phổ thông có thể diễn ra vào năm 2027.”



Theo Tổng thống Karin Keller-Sutter, Thụy Sĩ đang thúc đẩy ngành xuất khẩu bằng cách hướng sang các thị trường mới. Bà lưu ý Bern đang nỗ lực ký kết các hiệp định thương mại tự do mới và hiện đại hóa các hiệp định hiện có.

Chỉ riêng trong năm nay, Thụy Sĩ đã ký kết các hiệp định mới với Thái Lan, Malaysia và Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), đồng thời cập nhật thỏa thuận thương mại với Ukraine... Ngoài ra, các hiệp định thương mại tự do hiện có của Thụy Sĩ với Trung Quốc, Anh, Mexico và Liên minh Hải quan Nam Phi đang được cập nhật./.

