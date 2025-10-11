Sứ mệnh kết nối doanh nghiệp Thụy Sĩ với địa phương của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong khuôn khổ chuyến công tác các nước Italy và Thụy Sĩ, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) tại thành phố Zurich (Thụy Sĩ).



Phát biểu chào đón đoàn công tác, Tiến sỹ Philipp Rösler - Chủ tịch SVEF cho biết các doanh nghiệp ở Thụy Sĩ nói riêng và châu Âu nói chung đánh giá rất cao những tiềm năng hiện nay của Việt Nam, những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được cũng như những kế hoạch phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Tiến sỹ Philipp Rösler, Chủ tịch SVEF phát biểu chào đón đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Theo ông, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn trên các lĩnh vực tiềm năng, có thể tạo ra những xung lực mới thúc đẩy các doanh nghiệp của hai bên thiết lập và trở thành đối tác trên các lĩnh vực then chốt.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Tiến sỹ Philipp Rösler nhận định cuộc tọa đàm lần này mở ra cơ hội để các doanh nghiệp Thụy Sĩ có thêm thông tin về thị trường Việt Nam trong bối cảnh mới để có thể tận dụng những cơ hội đang đặt ra trong tất cả các lĩnh vực mà Thụy Sĩ có thế mạnh.

Tiến sỹ Rösler hy vọng rằng buổi làm việc lần này, cũng như hoạt động sắp tới của SVEF ngay tại Đà Nẵng, sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ kinh tế giữa Thụy Sĩ với Việt Nam, trong đó các doanh nghiệp Thụy Sĩ rất quan tâm tới những địa phương có nhiều tiềm năng như Khánh Hòa.



Cùng chung quan điểm với Tiến sỹ Philipp Rösler, Phó Chủ tịch SVEF Ivo Sieber chia sẻ về khả năng hai nước sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa thông qua hoạt động của các đoàn Việt Nam.

Ông cho biết thời gian qua, các doanh nghiệp Thụy Sĩ luôn đánh giá cao quá trình phát triển của Việt Nam trong nền kinh tế khu vực, coi thời điểm hiện nay là cơ hội để các doanh nghiệp, tập đoàn của Thụy Sĩ và châu Âu hướng tới để xúc tiến xâm nhập thị trường và từ đó mở rộng các hoạt động kinh doanh, liên kết trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương - khu vực tiếp tục được đánh giá là có rất nhiều các tiềm năng trong thời gian tới.

Đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa có thể tìm hiểu thêm về những thế mạnh của Thụy Sĩ trong các lĩnh vực như tài chính ngân hàng, dược phẩm hay chuyển đổi số, và ngược lại, phía Thụy Sĩ cũng rất quan tâm tới các dự án hợp tác du lịch có thể thúc đẩy hơn nữa giữa hai nước trong tương lai.



Về phần mình, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, gửi lời cảm ơn tới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cho các hoạt động của đoàn, cũng như đề nghị SVEF kết nối các doanh nghiệp Thụy Sĩ tới Khánh Hòa để khảo sát và tìm kiếm cơ hội hợp tác.



Cũng trong khuôn khổ cuộc tọa đàm, đại diện của các công ty SIX, JANZZ.Technoly, Health Tech Fund và Phòng Thương mại Thụy Sĩ - Châu Á (SACC) đã có những chia sẻ về các hoạt động của họ, và bày tỏ mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu rộng với tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới./.

