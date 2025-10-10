Việt Nam-Singapore mở rộng hợp tác về năng lượng, thương mại và đổi mới sáng tạo

Chiều 10/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương phụ trách năng lượng và khoa học-công nghệ Singapore Tan See Leng nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối Kinh tế Việt Nam-Singapore lần thứ 19 được tổ chức tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Singapore tiếp tục phát triển thực chất, toàn diện và là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Hai bên khẳng định, sau chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 3/2025), hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu rộng và hiệu quả hơn.

Trên tinh thần đó, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, nhất là trong năng lượng, công nghiệp, thương mại và khoa học-công nghệ

Bên cạnh đó, hai Bộ trưởng trao đổi sâu về dự án xuất khẩu năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang Singapore, bao gồm cả phương án truyền tải trực tiếp (Việt Nam-Singapore) và phương án kết nối gián tiếp thông qua nước thứ ba. Bộ trưởng Việt Nam nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa chiến lược không chỉ đối với quan hệ song phương mà còn trong tiến trình hình thành lưới điện ASEAN.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại Hội nghị. (Ảnh: VGP)

Phía Việt Nam cho biết, trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện 8 điều chỉnh), Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2035 có thể xuất khẩu 5–10GW điện sang Singapore, Malaysia và các đối tác khác, trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế và an ninh năng lượng.

Hai bên thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ ở cấp kỹ thuật để nghiên cứu cơ chế pháp lý, tài chính và kỹ thuật cho dự án, đồng thời xem xét việc thiết lập các hiệp định/thỏa thuận kết nối điện cụ thể Việt Nam- Malaysia-Singapore trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hai Bộ trưởng đánh giá cao tiến triển trong đàm phán Bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo giữa Chính phủ Việt Nam và Singapore. Bộ trưởng Việt Nam nhấn mạnh, việc ký kết Bản ghi nhớ sẽ góp phần củng cố an ninh lương thực cho Singapore và mở rộng thị trường bền vững cho gạo Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục hoàn thiện thủ tục để sớm ký kết Bản ghi nhớ. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị Singapore tiếp tục mở rộng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp khác của Việt Nam như thủy sản, cà phê, chè, rau quả tươi…; tăng cường trao đổi thông tin về tiêu chuẩn, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và các đoàn chuyên môn để hỗ trợ thương mại nông sản hai nước.

Hai Bộ trưởng thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp điện tử, bán dẫn, năng lượng thông minh, LNG, cũng như chia sẻ kinh nghiệm về thương mại điện tử, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Phía Việt Nam đề nghị Singapore xem xét hỗ trợ phát triển khu công nghiệp Halal tại Việt Nam cũng như tạo điều kiện để hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, thâm nhập sâu hơn vào hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng của Singapore.

Bộ trưởng Tan See Leng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VGP)

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển ngành, thông qua hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương Việt Nam) và Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore), tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, công nghiệp hỗ trợ và thương mại bền vững.

Bộ trưởng phụ trách năng lượng và khoa học-công nghệ Singapore Tan See Leng bày tỏ sự ủng hộ cao với những nhận định, đề xuất của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Bộ Công Thương Việt Nam.

Buổi hội đàm đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai Bộ Công Thương Việt Nam và Singapore, tạo thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ thương mại song phương, tiếp tục đóng góp vào quan hệ hợp tác Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore.

Thống kê từ Bộ Công Thương cho thấy, Singapore giữ vai trò đối tác kinh tế hết sức quan trọng của Việt Nam; là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại giữa hai nước có sự tăng trưởng ổn định trong thời gian qua.

9 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Singapore đạt 8,8 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong số đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore đạt 4,34 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ; nhập khẩu của Việt Nam từ Singapore đạt 4,46 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2024./.

Thúc đẩy kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore trong giai đoạn mới Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế là nền tảng thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực, củng cố kết nối chiến lược.