Thúc đẩy kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore trong giai đoạn mới

Chiều 10/10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore tổ chức Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore (CMM) lần thứ 19.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, hội nghị là một hoạt động trọng điểm triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, là cơ chế đối thoại cấp cao, thực chất, phù hợp với tầm nhìn dài hạn và toàn diện giữa hai nước.

Đây cũng là nền tảng thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực, củng cố kết nối chiến lược trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều biến động phức tạp.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký trong 9 tháng đạt trên 28,5 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/8/2025, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam, với 4.226 dự án, tổng vốn đăng ký 87,6 tỷ USD. Ngược lại, đầu tư của Việt Nam sang Singapore cũng ghi nhận kết quả tích cực, với 190 dự án, trị giá 685 triệu USD.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, tại hội nghị này, hai bên sẽ rà soát tình hình hợp tác triển khai các kết quả đã được thống nhất tại hội nghị lần thứ 18, nghiên cứu đưa ra các nội dung biện pháp hợp tác nhằm giúp hai nước phát triển mạnh mẽ kinh tế của mỗi nước và tăng cường kết nối, sẵn sàng ứng phó với các thách thức chung tương lai và những biến động của thị trường tài chính toàn cầu.

Theo Bộ trưởng, các lĩnh vực phía Việt Nam đề nghị là cần ưu tiên bao gồm có đầu tư, thương mại nông sản và phát triển bền vững, du lịch, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là xây dựng, giao thông vận tải, năng lượng, công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tài chính.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tan See Leng Bộ trưởng Thứ hai Bộ Công nghiệp và Thương mại kiêm Bộ trưởng Nhân lực Singapore cho biết có hai mục tiêu chính cho cuộc họp này.

Thứ nhất là thành lập Đơn vị Đầu tư Singapore (SIU) tại Việt Nam, nhằm tăng cường đầu tư của Singapore vào Việt Nam. Đây là một sáng kiến mà phía Singapore đề xuất nhằm trở thành một trung tâm một cửa cho tất cả các doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư tại Việt Nam.

Thứ hai là công bố thành lập Chương trình Trao đổi Đổi mới và Nhân tài (ITES) giữa Việt Nam và Singapore. Hội nghị Bộ trưởng Kết nối Singapore-Việt Nam là minh chứng cho nỗ lực duy trì sự cởi mở và kết nối giữa hai quốc gia, đồng thời là nền tảng để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, năng lượng và đổi mới sáng tạo, đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực then chốt giữa hai nước.

Hội nghị đã ghi nhận ý kiến của đại diện nhiều bộ, ngành và địa phương của hai nước. Theo đó, hai bên đã ghi nhận và trao đổi nhiều đề xuất hợp tác mới trên các lĩnh vực then chốt như: đầu tư; thương mại nông nghiệp; giao thông, xây dựng và hạ tầng; năng lượng…

Phát biểu bế mạc tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Hội nghị Bộ trưởng Kết nối Kinh tế Singapore-Việt Nam (CMM) lần thứ 19 thành công đánh dấu hội nghị đầu tiên sau khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025.

Đây là một cột mốc lịch sử, tạo động lực mạnh mẽ để hai nước mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế trong thời gian tới, với một khuôn khổ hợp tác ngày càng toàn diện và thực chất.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều tiến triển tích cực và kết quả nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Singapore.Về đầu tư, hai bên hoan nghênh việc Singapore tiếp tục duy trì vị thế là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam.

Hội nghị đánh giá cao vai trò hiệu quả và thực chất của Singapore Unit cùng những nỗ lực phối hợp của các cơ quan hai nước trong việc thúc đẩy đầu tư song phương. Nhiều dự án tiêu biểu được ghi nhận như Giai đoạn 3 của Dự án Trung tâm Sài Gòn của Keppel và việc Shopee phát triển trung tâm phân loại hàng hóa tự động thứ tư tại tỉnh Hưng Yên, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Về thương mại nông sản và phát triển bền vững, hội nghị đánh giá cao kết quả nổi bật khi Singapore chấp thuận cho Việt Nam xuất khẩu gia cầm đã qua xử lý nhiệt kể từ tháng 3/2025.

Đặc biệt, Thỏa thuận thực hiện theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris được ký ngày 16/9/2025 là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của hai nước trong thúc đẩy phát triển bền vững và chuyển đổi xanh. Hai bên cũng chúc mừng việc thành lập Nhóm đặc trách về nông phẩm giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với Cơ quan Thực phẩm Singapore - một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường thương mại nông nghiệp song phương.

Về năng lượng và vận tải, hai bên đã hoàn thành Báo cáo chung về Hợp tác Thương mại điện gió ngoài khơi, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của tuyến cáp ngầm trực tiếp Việt Nam-Singapore, được coi là “xương sống” trong chiến lược nhập khẩu năng lượng carbon thấp của Singapore từ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Việt Nam đề nghị hai nước mở rộng Hiệp định Dịch vụ hàng không song phương (ASA) để bao gồm quyền tự do thứ năm cho dịch vụ vận tải hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển Việt Nam thành trung tâm logistics hàng không và điểm đến du lịch hấp dẫn trong khu vực.

Về số hóa và đổi mới sáng tạo, hai bên hoan nghênh những tiến triển tích cực trong Chương trình Trao đổi Tài năng Đổi mới Sáng tạo (ITX) và hợp tác lao động song phương, đặc biệt là việc công bố các tiêu chí cụ thể của chương trình, mở ra cơ hội mới trong chia sẻ nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức.

Ngoài ra, hội nghị cũng ghi nhận những kết quả hợp tác bước đầu và định hướng triển khai trong các lĩnh vực khác như du lịch, công nghệ thông tin và viễn thông, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, cũng như thị trường tài chính, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Singapore ngày càng thực chất và hiệu quả.

“Những kết quả này là bằng chứng rõ nét cho thấy mối quan hệ hợp tác kinh tế song phương đang đi vào chiều sâu và thực chất. Tôi kêu gọi các cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục nỗ lực để cụ thể hóa các thảo luận hôm nay thành những kết quả hành động và dự án cụ thể,” Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Về thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị lần thứ 20, Bộ trưởng thống nhất Hội nghị lần thứ 20 sẽ do phía Singapore chủ trì theo cơ chế luân phiên đã thống nhất.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng cũng đã chứng kiến Lễ trao 3 Thoả thuận hợp tác giữa các bên. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Keppel Trao Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi cho Keppel tại Saigon Center Giai đoạn 3; Grab và đại diện thành phố Đà Nẵng ra mắt Kế hoạch hành động về chuyển đổi số.

Đặc biệt, liên doanh T&T Group và “ông lớn” logistics Châu Á - Tập đoàn YCH (Singapore) cùng đại diện tỉnh Phú Thọ đã công bố chính thức đưa vào vận hành Kho hàng không kéo dài, một cấu phần trọng yếu của trung tâm logistics đa phương thức đặt tại tỉnh Phú Thọ.

Đây là một trong những kho hàng không kéo dài đầu tiên tại Việt Nam tiên phong tích hợp đầy đủ chức năng như một “nhà ga hàng hóa ngoài sân bay” (OACT) cung cấp các dịch vụ: làm thủ tục hải quan, soi chiếu an ninh, lưu trữ, xếp dỡ ULD (thiết bị chất xếp lên tàu bay), vận chuyển ra sân bay…

Tại đây, hàng hóa sẽ được xử lý theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu tiếp nhận đến khi vận chuyển ra tàu bay.

Được xây dựng và trang bị cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an ninh hàng hóa quốc tế, OACT có khả năng tiếp nhận và xử lý hàng hóa từ nhiều doanh nghiệp và các hãng vận tải đến từ các thị trường khắt khe như Mỹ, châu Âu./.

