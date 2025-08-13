Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore tiến lên phía trước

Tối 12/8, Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Singapore (9/8/1965-9/8/2025).

Tới dự buổi lễ, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chúc mừng Chính phủ và nhân dân Singapore, Đại sứ Singapore tại Việt Nam; khẳng định 60 năm kể từ ngày độc lập, Singapore luôn là nguồn cảm hứng đối với nhiều quốc gia, dân tộc trong khu vực và trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Singapore là hình mẫu về khát vọng vươn lên, nỗ lực học tập và sáng tạo, trọng dụng nhân tài, xã hội kỷ cương và Chính phủ thông minh, được dẫn dắt bởi các thế hệ lãnh đạo có tầm nhìn của thời đại.

Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử của khu vực và thế giới, Chính phủ và nhân dân Singapore đã xây dựng và phát triển từ một làng chài nhỏ bé thành một quốc gia hiện đại, một trung tâm tài chính-kinh tế tầm cỡ khu vực và quốc tế từ chính lòng dũng cảm, niềm tin, ý chí kiên định của cả một dân tộc.

Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam và Singapore khởi phát từ con người, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng, trải qua bao "thác ghềnh” thời đại, sau hơn nửa thế kỷ thử thách, quan hệ hai nước nay đã bền chặt hơn bao giờ hết, là tài sản quý giá của hai dân tộc, cũng là điển hình về quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực.

Đến nay, Singapore là đối tác kinh tế then chốt, là nhà đầu tư FDI lớn thứ hai và là đối tác tin cậy, luôn đồng hành với Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Đặc biệt, các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) hoạt động hiệu quả tại nhiều địa phương là hình mẫu cho sự hợp tác trên tinh thần “cùng thắng” giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Cùng với đó, hai bên đang triển khai quan hệ Đối tác kinh tế xanh-kinh tế số và khuôn khổ Kết nối hai nền kinh tế; trong đó, tiên phong thúc đẩy những lĩnh vực mới mà hai bên có tính bổ sung, bổ trợ lẫn nhau như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng...

Đồng thời, đã có hàng vạn sinh viên và cán bộ Việt Nam được đào tạo tại Singapore; hàng trăm nghìn du khách hai nước qua lại giao thương, du lịch hàng năm; hơn 30 nghìn người Việt đang sinh sống, lao động và học tập tại Singapore.

Đặc biệt, hai nước chia sẻ nhiều quan điểm chung trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai bên tích cực hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; cùng phấn đấu cho một cộng đồng ASEAN đoàn kết và thống nhất, một châu Á ổn định và phát triển, và một thế giới hòa bình và thịnh vượng.

Với nền tảng là những giá trị chung đó, tháng 3/2025, Việt Nam-Singapore đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, đúng vào năm có nhiều dấu mốc quan trọng của hai nước: Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 60 năm Quốc khánh Singapore. Đây là khuôn khổ quan hệ đối ngoại cao nhất của Việt Nam, tạo xung lực đưa hợp tác song phương lên một tầm cao mới, xứng đáng với kỳ vọng của Lãnh đạo và nhân dân hai nước.

“Tôi xin khẳng định quyết tâm của Việt Nam, lấy hòa bình, ổn định làm mục tiêu; lấy đối thoại, hợp tác làm công cụ; lấy khu vực làm căn bản, sẵn sàng cùng các bạn Singapore và bạn bè quốc tế tiến về phía trước,” Phó Thủ tướng phát biểu.

Tại buổi lễ, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam đã có bài phát biểu điểm lại quá trình xây dựng, phát triển 60 năm qua của đất nước Singapore, đồng thời khẳng định cam kết không ngừng vun đắp, làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Singapore không ngừng phát triển./.

