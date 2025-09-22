Phiên họp Việt Nam-Singapore: Trao đổi, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 22/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Phiên họp cán bộ cấp cao (SOM) chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore (CMM) lần thứ 19.

Phiên họp diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của các đại biểu đến từ Việt Nam và Singapore. Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính cho biết, quan hệ Việt Nam-Singapore đang trên đà phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, Việt Nam và Singapore đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đây là bước phát triển vượt bậc, thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc và mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện giữa hai nước.

“Buổi họp sẽ rà soát kết quả triển khai các lĩnh vực kết nối giữa hai nước đã được thống nhất tại Hội nghị CMM 18, nghiên cứu đưa ra các nội dung hợp tác mới để đưa vào chương trình nghị sự của Hội nghị CMM 19 và trao đổi về các công tác chuẩn bị cho hội nghị” ông Nguyễn Ngọc Anh cho hay.

Bà Wong Yoke Hui, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á và Châu Đại dương, Bộ Công Thương Singapore cho biết, tại Phiên họp lần thứ 18 tổ chức tại Singapore năm ngoái, hai bên đã có những trao đổi sâu rộng về việc hai nước Singapore và Việt Nam có thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như: năng lượng, tín chỉ carbon, thương mại nông sản và đổi mới sáng tạo nhằm củng cố hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư song phương.

Hai bên cũng đã nhất trí các nguyên tắc triển khai Chương trình trao đổi nhân tài đổi mới sáng tạo Singapore-Việt Nam, tạo điều kiện cho các chuyên gia của hai nước có thể làm việc trong những lĩnh vực đủ điều kiện tại cả Singapore và Việt Nam.

“Phiên họp năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là phiên họp đầu tiên kể từ khi quan hệ song phương của chúng ta được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3 năm nay. Chúng tôi cũng rất vui mừng được chào đón các đồng nghiệp mới từ Bộ Tài chính Việt Nam cùng phối hợp với Bộ Công Thương Singapore trong khuôn khổ CMM,” bà Wong Yoke Hui nhấn mạnh.

Về lĩnh vực đầu tư, đại diện Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính cho biết tính đến 31/8/2025, các nhà đầu tư Singapore có 4.226 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 87,6 tỷ USD, đứng thứ 2/152 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Quy mô dự án bình quân hơn 20,7 triệu USD/dự án, cao hơn quy mô dự án bình quân chung là khoảng 11,9 triệu USD/dự án. Trong khi đó, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư sang Singapore 190 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 685 triệu USD.

Tại Phiên họp, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về thu hút hiệu quả FDI, đặc biệt là trong cách xây dựng chiến lược, hành lang pháp lý để tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn và sử dụng hợp lý các ưu đãi về đầu tư trong thu hút vốn FDI; tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp hai bên, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi cung ứng; đồng thời, phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam gắn với tài chính xanh, công nghệ tài chính và tài chính thương mại.

Tiếp tục thúc đẩy nâng cấp, xây dựng các VSIP thế hệ mới theo hướng bền vững, thông minh, đổi mới, nâng cao trách nhiệm môi trường và xã hội.Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển bền vững, Việt Nam đề nghị phía Singapore hoàn thiện việc cho phép xuất khẩu trứng gia cầm thương phẩm và thịt gia cầm đông lạnh từ Việt Nam vào Singapore do 2 nước có vị trí địa lý gần nhau, điều này tạo ra điều kiện thuận lợi cho hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và đảm bảo an ninh lương thực giữa hai quốc gia.

Đặc biệt là việc hợp tác xuất khẩu rau và thủy sản. Đây là những mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam và cũng chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu sang Singapore.

Phía Việt Nam cũng đề nghị Singapore tăng nhập khẩu các loại nông sản tươi sống (hải sản, rau và trái cây) của Việt Nam, hỗ trợ kết nối với các tổ chức tín dụng có uy tín để Việt Nam thực hiện các cam kết cũng như các sáng kiến toàn cầu về giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Về lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải, hai bên đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam và Singapore trong các lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải tiếp tục được duy trì và phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.

Hai bên đã có những bước tiến nổi bật trong một số lĩnh vực trọng tâm như: kết nối hàng không, hàng hải, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh… Về lĩnh vực năng lượng, Việt Nam và Singapore tiếp tục phối hợp nghiên cứu tính khả thi việc thúc đẩy thương mại điện giữa hai nước.

Về lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, đại diện Ban pháp chế đối ngoại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thời gian qua Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã tích cực phối hợp với các cơ quan của Singapore tổ chức nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính.

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến đã trao đổi, thảo luận các thông tin về lĩnh vực du lịch, xây dựng-giao thông vận tải, công nghệ thông tin và viễn thông, giáo dục và đào tạo nhân lực, hợp tác công nghiệp 4.0…

Phiên thảo luận về Chương trình nghị sự và công tác tổ chức Hội nghị CMM lần thứ 19, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp để sớm hoàn thiện nội dung các Biên bản ghi nhớ, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của từng doanh nghiệp cũng như chiến lược hợp tác song phương, đặc biệt cần hoàn thiện kịp thời để có thể thực hiện trao tại Hội nghị CMM lần thứ 19.

“Với nền tảng hợp tác vững chắc và sự đồng thuận cao, Việt Nam và Singapore sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trong thời gian tới,” ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính nhấn mạnh./.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Singapore khởi sắc, tăng 23,3% Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Singapore tiếp tục khởi sắc. Đặc biệt, nếu chỉ tính hàng hóa có xuất xứ Việt Nam và Singapore, Việt Nam đang xuất siêu hơn 2,56 tỷ SGD trong 8 tháng năm 2025.