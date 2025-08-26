Tham khảo Chính trị Việt Nam-Singapore lần thứ 17

Chiều 26/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Albert Chua nhân dịp thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 17 Tham khảo chính trị Việt Nam-Singapore.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm lịch sử Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 3/2025), đặc biệt là kinh tế và các lĩnh vực mới (như khoa học công nghệ, kết nối năng lượng sạch…).

Đánh giá cao hiệu quả của cơ chế Tham khảo chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của cơ chế này trong rà soát, đề xuất phương hướng hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đồng thời tăng cường hợp tác giữa các đơn vị chức năng của hai Bộ.

Để phát huy khuôn khổ quan hệ mới thiết lập, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn trên tất cả các cấp, các kênh, bao gồm kênh Đảng; phối hợp chặt chẽ sớm hoàn tất Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, để sớm công bố trong năm 2025; thúc đẩy triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có và nghiên cứu thiết lập các cơ chế mới phù hợp với tầm mức quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; tiếp tục phối hợp lập trường và ủng hộ nhau tại các cơ chế quốc tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh và đề nghị Singapore tiếp tục mở rộng và nâng cấp mạng lưới khu công nghiệp Việt Nam- Singapore thế hệ 2 (VSIP 2.0), ưu tiên chuyển giao công nghệ, phát thải carbon thấp và đổi mới sáng tạo; sớm đưa mô hình thành công này ra khu vực tiểu vùng Mekong, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong lĩnh vực xuất khẩu điện gió, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển cảng biển và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Albert Chua cảm ơn sự quan tâm và những chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn; cam kết sẽ phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Singapore ở khu vực, Bí thư Albert Chua cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam và các nước thành viên ASEAN, gồm cả Timor-Leste. Ông Albert Chua hoàn toàn nhất trí với đề nghị của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn về tăng cường hợp tác song phương nhằm ổn định an ninh lương thực, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm mạng; mở rộng kết nối, trong đó có kết nối hàng không và tăng cường giao lưu nhân dân.

Bí thư Thường trực cũng ủng hộ việc Việt Nam và Singapore tiếp tục phối hợp chặt chẽ duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nhất trí tăng cường tham vấn trao đổi tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, cũng như đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao hai nước.

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao, cùng ngày 26/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Albert Chua đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 17 Tham khảo chính trị Việt Nam-Singapore.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của cơ chế tham khảo chính trị, đặc biệt được tổ chức vào đúng thời điểm khi hai nước cùng kỷ niệm các ngày lễ lớn: 60 năm Quốc khánh Singapore, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam.

Trên tinh thần thẳng thắn, tin cậy, hai bên tập trung rà soát những kết quả đạt được, đề xuất phương hướng triển khai các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước trên các lĩnh vực trọng tâm, kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Singapore (tháng 3/2025).

Hai bên vui mừng nhận thấy, trong khuôn khổ quan hệ mới thiết lập, hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả trên mọi lĩnh vực, nhất là kinh tế.

Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ấn tượng, đạt hơn 5,9 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 17,51% so với cùng kỳ; đầu tư của Singapore vào Việt Nam tăng gần năm lần trong hơn 10 năm qua, đạt 86,5 tỷ đô la Mỹ với 4.160 dự án, đứng đầu trong các nước ASEAN và thứ hai thế giới.

Trong những thành tựu này có sự đóng góp quan trọng của 20 Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) tại 13 tỉnh, thành khác nhau của Việt Nam. Hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, an ninh, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân được coi trọng phát triển, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai nước.

Hai bên khẳng định phối hợp chặt chẽ nhằm phát huy khuôn khổ quan hệ mới thiết lập, sớm thống nhất Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; thúc đẩy những lĩnh vực mới mà hai bên có tính bổ sung như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tín chỉ carbon, kết nối năng lượng sạch…, hướng tới kế hoạch trung hòa carbon vào năm 2050 của hai Chính phủ và hiện thực hóa mục tiêu “liên kết lưới điện ASEAN.”

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường hoan nghênh và đề nghị Singapore ưu tiên mở rộng đi đôi với nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore thế hệ 2 (VSIP 2.0), đưa biểu tượng hợp tác thành công này ra tiểu vùng Mekong, tạo thêm động lực tăng trưởng cho khu vực.

Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Albert Chua nhất trí và đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong đảm bảo an ninh lương thực, phòng chống tội phạm xuyên biên giới, trong đó có tội phạm mạng; tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng, trong đó có hải quân; khẳng định Singapore luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam và các nước Mekong không chỉ trong đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, thành phố thông minh… mà còn trong khát vọng trở thành trung tâm logistics của khu vực.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai Thứ trưởng thống nhất rằng chủ nghĩa đa phương, quan hệ bình đẳng, cân bằng về lợi ích, hài hòa trong tiếp cận giữa các quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình và ổn định.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng mong muốn Singapore tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ và đi đầu trong việc đề cao tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Hai bên chia sẻ những đánh giá và quyết tâm xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển; cùng các nước ASEAN thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC), góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Qui tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất; tiếp tục ủng hộ ứng cử của nhau tại cơ chế đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.

Kỳ họp lần thứ 17 Tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Singapore đã thành công tốt đẹp. Hai bên thống nhất tổ chức Tham khảo chính trị lần thứ 18 tại Singapore vào năm 2026.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã tiếp Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Albert Chua, Trưởng SOM ASEAN của Singapore.

Hai bên nhất trí Việt Nam và Singapore chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược, quan điểm và quan tâm chung trong ASEAN, đây là nền tảng giúp hai nước hợp tác chặt chẽ trong ASEAN từ khi Việt Nam gia nhập năm 1995.

Hai bên cam kết tiếp tục phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả các cơ chế của ASEAN, tiếp tục xây dựng một ASEAN phát triển và tự cường, giữ vững vai trò trung tâm ở khu vực và đóng góp hiệu quả hơn vào việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, đặc biệt là trong thời gian tới khi Singapore là Chủ tịch ASEAN 2027, Việt Nam là nước chủ nhà của APEC 2027 và tiếp đó là Chủ tịch ASEAN 2029./.

