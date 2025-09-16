Việt Nam-Singapore ký kết thực hiện Điều 6 Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Sáng 16/9, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Singapore đã chính thức ký kết Thỏa thuận thực hiện theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Thỏa thuận được ký trực tuyến giữa Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng và Bộ trưởng Bộ Môi trường và Bền vững kiêm Bộ trưởng phụ trách Quan hệ Thương mại Singapore Grace Fu.

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh: “Thỏa thuận hai bên ký kết hôm nay chính là cơ sở pháp lý song phương để các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đăng ký dự án giảm phát thải khí nhà kính và tạo tín chỉ carbon, được công nhận và chuyển giao kết quả giảm phát thải cho Singapore.

Đây là một bước ngoặt mở ra nguồn tài chính khí hậu mới, khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển nông nghiệp thông minh bền vững, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.”

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp Singapore sẽ tích cực hợp tác, đầu tư vào các dự án tại Việt Nam để tạo ra nguồn tín chỉ carbon chất lượng cao, góp phần định hình thị trường carbon khu vực, trong đó Việt Nam và Singapore cùng đóng vai trò dẫn dắt và kết nối.

Bà Grace Fu, Bộ trưởng Bộ Môi trường và Bền vững kiêm Bộ trưởng phụ trách Quan hệ Thương mại Singapore phát biểu: “Singapore và Việt Nam là những đối tác lâu dài, có chung tư duy và tầm nhìn. Việc ký kết thỏa thuận này đánh dấu một lĩnh vực hợp tác mới quan trọng giữa hai quốc gia, đồng thời mở ra những cơ hội mới trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.

Tôi tin tưởng rằng thỏa thuận này sẽ thúc đẩy việc phát triển các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường hợp tác khu vực nhằm đối phó với các thách thức cấp bách về biến đổi khí hậu, đồng thời mở ra thêm các con đường tiến tới phát triển bền vững.”

Việc ký kết Thỏa thuận khẳng định vai trò tiên phong và cam kết hợp tác chặt chẽ của Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực thị trường carbon quốc tế, đóng góp thực chất vào các nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thỏa thuận thiết lập khuôn khổ pháp lý song phương ràng buộc, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam phát triển các dự án giảm phát thải khí nhà kính, tạo tín chỉ carbon phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, được công nhận và chuyển giao cho Singapore.

Thông tin chi tiết về quy trình chấp thuận các dự án tín chỉ carbon và danh mục phương pháp luận đủ điều kiện sẽ được công bố trong thời gian tới.

Việc hợp tác giữa hai quốc gia sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, thu hút dòng vốn quốc tế vào Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng địa phương như tạo việc làm, cải thiện tiếp cận nước sạch, giúp Việt Nam nâng cao an ninh năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững./.

Công ước khung LHQ về biến đổi khí hậu, Nghị định thư Kyoto và Thỏa thuận Paris Hội nghị Thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28) được tổ chức tại UAE.