Thương mại song phương Việt Nam và Singapore tiếp tục khởi sắc

Quan hệ thương mại Việt Nam-Singapore tiếp tục khởi sắc với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu trong tháng Bảy và 7 tháng đầu năm nay đều khá tích cực.

Số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Singapore cho thấy riêng trong tháng Bảy vừa qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Việt Nam đạt 3,6 tỷ SGD (tương đương 2,8 tỷ USD), tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam đạt 2,4 tỷ SGD (tương đương cùng kỳ năm ngoái) và nhập khẩu từ Việt Nam đạt 1,2 tỷ SGD, tăng 58,1%.

Trong xuất khẩu hàng hóa của Singapore, giá trị xuất khẩu sản phẩm nội địa sang Việt Nam đạt 708,1 triệu SGD, tăng 20,3%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) sang Việt Nam đạt 1,7 tỷ SGD, giảm 5,9%.

Tính trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore, với kim ngạch trao đổi song phương đạt tổng cộng 23,1 tỷ SGD, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu sang Việt Nam đạt 16,3 tỷ SGD (tăng 20,2%) và nhập khẩu từ Việt Nam đạt 6,7 tỷ SGD (tăng 43%).

Theo ghi nhận của phía Singapore, hiện nước này đang xuất siêu sang Việt Nam 9,6 tỷ SGD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu sản phẩm nội địa sang Việt Nam đạt gần 4,6 tỷ SGD (tăng 14,4%), giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) sang Việt Nam đạt 11,7 tỷ SGD (tăng 22,7%). Nếu chỉ tính riêng hàng hóa có xuất xứ Singapore và Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu sang Singapore 2,12 tỷ SGD.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, trong 7 tháng đầu năm nay, nhóm máy móc, thiết bị điện và bộ phận (HS 85) tiếp tục là nhóm hàng hóa Singapore nhập khẩu nhiều nhất từ Việt Nam, đạt 3,4 tỷ SGD, tăng 88,5% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 50,5% tổng giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam.

Đứng thứ 2 và thứ 3 về giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam lần lượt là các nhóm: Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí và bộ phận (HS 84), đạt 1,5 tỷ SGD, tăng 85,6%; và thủy tinh và sản phẩm bằng thủy tinh (HS 70), đạt 494,3 triệu SGD, tăng 11,8%.

Ngoài các nhóm hàng hóa trên, các nhóm còn lại trong top 15 nhóm hàng nhập khẩu chính của Singapore từ Việt Nam hầu hết đều ghi nhận tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm ngoái, ngoại trừ nhóm cá và động vật giáp xác/thân mềm/thủy sinh không xương sống khác (HS 03), đạt 67,6 triệu SGD, tăng 12,1%; Dụng cụ và thiết bị quang học/nhiếp ảnh/điện ảnh/đo lường chính xác/kiểm tra y tế hoặc phẫu thuật và bộ phận/phụ kiện (HS 90), đạt 67,1 triệu SGD, tăng 33,6%; và ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý, kim loại quý, kim loại được dát phủ kim loại quý và sản phẩm; đồ trang sức làm bằng chất liệu khác; tiền kim loại (HS 71), đạt 29,1 triệu SGD, tăng 171,4%.

Theo ông Cao Xuân Thắng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Singapore, việc phần lớn thương mại song phương giữa hai nước tập trung vào các nhóm hàng công nghệ và nhiên liệu phản ánh cấu trúc trao đổi đặc thù của hai nền kinh tế và là nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp khai thác cơ hội hợp tác mới từ những xu hướng đầu tư kinh doanh trong khu vực mà cả hai bên cùng quan tâm, như liên kết các chuỗi sản xuất-cung ứng, phát triển các nền tảng thương mại mới và logistics./.

