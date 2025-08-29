Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy các sáng kiến xúc tiến đầu tư Việt Nam-Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 28/8, tại khách sạn Chancellor ở nước này đã diễn ra sự kiện “Bàn tròn doanh nghiệp giữa Singapore và Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm thúc đẩy các sáng kiến xúc tiến đầu tư giữa Singapore và Việt Nam.

Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC), Thương vụ Việt Nam tại Singapore cùng các đối tác phối hợp tổ chức.

Tại sự kiện, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như phát triển hạ tầng công nghiệp, sản xuất, công nghệ cao, kinh tế xanh, chuyển đổi số, thương mại và tư vấn đầu tư… đã được nghe ông Cao Xuân Thắng-Tham tán Thương mại Việt Nam tại Singapore - chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế tại Việt Nam cũng như tiềm năng hợp tác đầu tư Việt Nam-Singapore.

Ông Cao Xuân Thắng cho biết, trong bối cảnh xung đột thương mại giữa các nước lớn leo thang, Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư tiềm năng và xu hướng đầu tư vào Việt Nam đang tiếp tục gia tăng lên.

Khẳng định xu hướng đó qua kinh nghiệm nhiều năm hoạt động tại Việt Nam, ông Victor Ngô-Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam-nhận định Việt Nam là điểm sáng đầu tư suốt nhiều thập kỷ qua là nhờ hệ sinh thái kinh tế ổn định, lực lượng lao động ngày càng có trình độ cao và lợi thế chi phí nhân công.

Theo ông, trong nửa đầu năm nay, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam, phản ánh tầm vóc của mối quan hệ đối tác giữa hai nước.

Ông nhấn mạnh có nhiều yếu tố khiến Việt Nam duy trì được tính cạnh tranh và là trung tâm trong chuỗi cung ứng của khu vực và toàn cầu như vị trí địa lý, sự ổn định chính trị, sự hỗ trợ của chính phủ, cơ sở hạ tầng được cải thiện và lực lượng lao động có tay nghề cao.

Khi các doanh nghiệp nước ngoài tăng cường đầu tư vào Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, họ cũng sẽ sát cánh để xây dựng một chuỗi cung ứng châu Á mạnh hơn và có khả năng phục hồi.

Trên thực tế, có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đã nhìn thấy tiềm năng đầu tư tại thị trường Việt Nam và đang tiếp tục khai thác những thế mạnh, tháo gỡ nút thắt để cùng phát triển. Protus là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng tích hợp, gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2021.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Singapore, ông Gao Minghui -Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Protus - cho biết: “Chúng tôi đã đầu tư 30 triệu USD vào Việt Nam trong 6 ngành công nghiệp là bao bì, kim loại màu, hàng tiêu dùng, nhựa, vật tư y tế và chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào các ngành này và một số ngành công nghiệp khác ở Việt Nam. Chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ có những cơ hội phát triển to lớn trong tương lai.”

Chia sẻ về tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư, kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Cao Thị Phi Vân-Phó Giám đốc ITPC - nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố đa văn hóa, đa ngôn ngữ, đa ẩm thực, là nơi để sống, làm việc và cả hưởng thụ.

Theo bà, hiện có hơn 400.000 doanh nghiệp đang hoạt động liên tục tại đây và sẽ là những đối tác hiệu quả của các nhà đầu tư. Bà khẳng định, sự kiện “Bàn tròn doanh nghiệp giữa Singapore và Thành phố Hồ Chí Minh” là nền tảng giá trị cho các doanh nghiệp Singapore và Việt Nam kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư song phương, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh với 127 dự án đang được mời gọi, trong đó có 44 dự án trọng điểm.

Công nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh là một điểm nhấn thu hút đầu tư tại sự kiện. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan- Phó Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Công ty cổ phần Phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc (SCD) - cho biết công ty tham gia sự kiện để tiếp cận các nhà đầu tư quan tâm tới việc đặt nhà máy sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng hiện đại, linh hoạt, thân thiện với môi trường, kết nối các nhà đầu tư với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuỗi giá trị toàn cầu.

Đánh giá về cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, ông Andrew Yeo-Giám đốc điều hành Công ty nghiên cứu và phát triển sản phẩm Phaos tech - nhận định: “Chúng tôi thấy có rất nhiều cơ hội ở Việt Nam. Tôi cho rằng đây là một ngôi sao sáng ở Đông Nam Á với tiềm năng tăng trưởng lớn.”

Hiện công ty của ông Yeo đã đầu tư vào Việt Nam và đang trong quá trình thành lập văn phòng tại đây. Với sự kết nối và hỗ trợ của các đối tác, những lo ngại về sự khác biệt văn hóa, các khía cạnh pháp lý của nước sở tại đã được giải tỏa.

Ông Yeo nhận định kinh doanh dụng cụ công nghiệp là rất quan trọng ở Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều công nghệ mới đang được phát triển và ngành công nghiệp mới cũng đang được hình thành.

Ông nói: “Chúng tôi nhìn thấy cơ hội và đầu tư vào các công ty khởi nghiệp mới tại Việt Nam, nơi có rất nhiều năng lượng, có nguồn nhân lực dồi dào. Chúng tôi nhìn thấy cơ hội tốt Thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam.”

Tại sự kiện, bà Amy Wee-đại diện Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore, Trưởng đại diện tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam-chia sẻ về môi trường kinh doanh tại Singapore cũng như kinh nghiệm khi đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Những người tham dự khác cũng chia sẻ về định hướng thu hút đầu tư công nghệ cao và phát triển bền vững vào các khu chế xuất và công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

