Thụy Sĩ: Cập nhật kinh nghiệm quốc tế cho vấn đề xuất xứ hàng hóa của Việt Nam

Ngày 16/9, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva đã chủ trì, phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương để tổ chức Hội thảo với chủ đề “Xuất xứ hàng hóa - Góc nhìn của chuyên gia quốc tế.”

Đây là hoạt động nhằm cập nhật kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan đến xuất xứ hàng hóa cho các cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước đến từ Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, các cơ quan, tổ chức cấp chứng nhận xuất xứ (C/O) và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, hội thảo có sự tham gia trình bày của diễn giả là những chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa đến từ Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD), Trung tâm tư vấn về luật WTO (ACWL), Hãng luật Akin Gump và Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO), Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi (SACCI).



Phát biểu khai mạc, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Mai Phan Dũng cho rằng việc tổ chức hội thảo đã thể hiện sự tích cực của Việt Nam trong việc chủ động nâng cao năng lực thực thi quy tắc xuất xứ, từ đó góp phần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết thương mại quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thách thức đối với thương mại, chuỗi cung ứng toàn cầu.



Bà Trịnh Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, nhấn mạnh vai trò nền tảng của quy tắc xuất xứ với thương mại quốc tế, khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi quy tắc xuất xứ hàng hóa trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp giữa Phái đoàn và Cục.

Theo bà Hiền, từ khi gia nhập WTO năm 2007, Việt Nam đã xây dựng cơ sở pháp lý về xuất xứ hàng hóa phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Đầu năm nay, Việt Nam đã thông báo cập nhật về quy tắc xuất xứ không ưu đãi với WTO, tái khẳng định cam kết minh bạch và hợp tác với các thành viên WTO.



Hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ cấp C/O, đặc biệt trong bối cảnh các địa phương đang khẩn trương triển khai phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực xuất xứ hàng hoá theo Thông tư số 40/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về cấp C/O và chấp thuận bằng văn bản cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.



Trên cơ sở chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế, đại diện đơn vị chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, thảo luận về cơ chế hợp tác quốc tế cũng như những vướng mắc thực tiễn trong quá trình cấp C/O. Những giải đáp cụ thể của chuyên gia đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và sự tự tin cho đội ngũ cán bộ trong công tác thực thi quy tắc xuất xứ hàng hoá, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hoá minh bạch, công bằng, phục vụ hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.



Phát biểu bế mạc hội thảo, Tham tán Công sứ Phạm Quang Huy - Phó trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, cho rằng quy tắc xuất xứ minh bạch và rõ ràng giúp định hình Việt Nam như là một điểm đến an toàn và đáng tin cậy cho đầu tư. Xu thế hiện nay là các nước thắt chặt quy định, kiểm soát đối với vấn đề xuất xứ hàng hoá, do đó, giải quyết vấn đề này sẽ giúp tránh xảy ra tranh chấp thương mại./.

