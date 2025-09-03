80 năm Quốc khánh: Tình cảm hướng về quê hương của bà con kiều bào Thụy Sĩ

Dù chênh lệch múi giờ so với ở Việt Nam nhưng không vì thế kiều bào ở Thụy Sĩ bỏ lỡ sự kiện trọng đại diễn ra ở Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Geneva, chị Đỗ Thu Hiền - cán bộ đang làm việc cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở Geneva, cho biết mình đã dậy từ rất sớm vì đây là dịp để mỗi người con Việt Nam, dù ở trong nước hay ngoài nước, ý thức hơn bao giờ hết về trách nhiệm của mình với Tổ quốc.



Chị nói: "Tuy ở xa quê hương, nhưng những ngày này, tôi luôn dõi theo các chương trình về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025), 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Qua truyền hình rồi nội dung trên mạng xã hội, chưa bao giờ tôi cảm nhận tinh thần yêu nước, sự đồng lòng và niềm tự hào là người Việt Nam dâng cao đến vậy. Sinh ra ở Hà Nội vào thập niên 1970, tôi đã có cơ hội được xem những lần diễu binh trước, nhưng lần này, cảm xúc của tôi rất khác."



Chị Hiền cho biết mình đã có cơ hội được chứng kiến Việt Nam đi lên từ những ngày tháng khó khăn thời bao cấp sau chiến tranh, để thành một Việt Nam phát triển, hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, rất đỗi tự hào như hôm nay.



"Từ tối hôm qua theo giờ Thụy Sĩ, người thân và bạn bè của tôi đã đổ ra các ngả đường từ đêm để đón các đoàn tập kết về tham gia lễ diễu binh. Thật sự tôi cảm thấy rất tự hào về không khí và các nội dung trong lễ diễu binh. Ở một độ tuổi nhất định, cảm xúc không còn dễ bộc lộ, nhưng quả thật, như một người bạn thân của tôi đã viết trên trang cá nhân của cô ấy: 'Xem lễ diễu binh qua truyền hình, tự nhiên nước mắt giàn giụa. Biết ơn những người đã đóng góp vào hoà bình, độc lập của đất nước!,'" chị HIền tâm sự.



Hòa chung không khí với các sự kiện trọng đại diễn ra ở quê hương, em Đào Quế Chi, 11 tuổi, đang theo học tại trường École La Tour, có cách kỉ niệm của riêng mình.

Quế Chi đã tự mình lắp ráp mô hình 3D, tái hiện khoảnh khắc lịch sử ngày 2/9/1945 khi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là món quà mà Quế Chi được một người bạn tặng.



"Con nhờ mẹ quét mã QR để được nghe bản Tuyên ngôn Độc lập lúc ráp mô hình. Con rất vui khi phía sau mô hình 3D này có cả bản bằng tiếng Pháp. Ngày mai con sẽ mang mô hình tới trường và giới thiệu với bạn bè trong lớp về bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam," Quế Chi hào hứng chia sẻ.



Cũng nhân dịp này, Hội người Việt Nam tại Thụy Sĩ đã gửi điện mừng tới Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Sĩ, với nội dung: "Ngày 2/9 không chỉ là dấu mốc lịch sử khi Tổ quốc giành được độc lập, mà còn gợi nhắc về những ngày đầu cả dân tộc chung tay xóa nạn mù chữ - mang tiếng Việt đến với mọi người dân, giữ gìn hồn cốt của đất nước. Ở nơi xa, mỗi giờ dạy và học tiếng Việt cho con cháu là một nhịp cầu nối chúng tôi với quê hương, như gìn giữ một phần đất mẹ trong tim. Từ Thụy Sĩ, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng Quốc khánh đến Tổ quốc Việt Nam yêu dấu - mãi vững bền, mãi bình an. Dù đi khắp bốn phương trời, trái tim người Việt xa xứ vẫn luôn hướng về một nơi duy nhất - Quê hương"./.

