Truyền thông Thụy Sĩ đưa đậm nét về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Sáng 2/9, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố của Hà Nội đã thu hút sự chú ý lớn của truyền thông Thụy Sĩ.

Ngay sau khi Lễ kỷ niệm kết thúc, nhiều trang tin điện tử lớn của quốc gia châu Âu này như SwissInfo, BlueNews hay Linth-Zeintung đã đăng bài viết với nội dung ca ngợi những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 80 năm qua.

Bài viết trên SwissInfo có tiêu đề “Việt Nam kỷ niệm 80 năm độc lập với lễ diễu hành quy mô lớn.” Theo bài viết, lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam không chỉ là sự thể hiện sức mạnh quân sự, mà còn là minh chứng hào hùng cho hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước vượt qua muôn vàn thử thách.

Buổi lễ diễn ra từ sáng sớm. Trong số các khối tham gia có các khối xe-pháo quân sự của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tô Lâm đã có bài phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm trước hàng trăm nghìn người, trong đó có nhiều người cắm trại qua đêm trên những con phố đông đúc để đảm bảo có được chỗ ngồi hàng đầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách; nước ta từ nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, đang vững bước tiến lên hiện đại, hội nhập sâu rộng; vị thế, uy tín ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế."

Còn trong bài viết trên tờ Linth-Zeintung, tác giả nhắc tới quảng trường Ba Đình - một địa danh lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945.

Trước thềm lễ kỷ niệm trọng đại này, Thủ đô Hà Nội được trang hoàng bằng vô vàn lá cờ Việt Nam. Đối với Việt Nam, một quốc gia đang mở rộng quan hệ đối tác, lễ kỷ niệm này là cơ hội để ca ngợi hành trình xây dựng đất nước của mình, với mức tăng trưởng hơn 7% vào năm 2024 - một trong những mức tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực.

Sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh lần này diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều quan khách quốc tế, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại) toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế... Ngoài ra, Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia cũng cử các đơn vị tham dự lễ diễu binh, diễu hành./.

