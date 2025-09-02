Truyền hình Argentina tôn vinh vẻ đẹp của Việt Nam trong dịp 80 năm Quốc khánh

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, kênh truyền hình hàng đầu Argentina, Argentina Telefe ngày 1/9 đã phát một phóng sự đặc biệt dài 60 phút trong chuyên mục “Por el Mundo - Vòng quanh thế giới,” giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Chương trình do Marley, nghệ danh của Alejandro Wiebe, người dẫn truyền hình và nhà sản xuất nổi tiếng người Argentina, thực hiện.

Chuyến đi trải nghiệm tới vùng quê Tam Cốc-Bích Động của Ninh Bình và thủ đô Hà Nội của Marley đã đem lại cho các khán giả Argentina đến với những hình ảnh sinh động về cảnh quan, văn hóa và đời sống thường nhật tại Việt Nam.

Cảnh trong phóng sự về Việt Nam. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Khán giả Argentina được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Ninh Bình với núi đá vôi và sông nước hữu tình-nơi được ví như “Hạ Long trên cạn.”

Hình ảnh những con thuyền nhỏ len lỏi qua hang động, ruộng lúa và làng quê thanh bình đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Tại Hà Nội, nhịp sống sôi động của phố cổ, những con đường tấp nập xe cộ, các quán càphê vỉa hè và không khí lễ hội cũng được tái hiện chân thực, cho thấy một thủ đô vừa hiện đại vừa lưu giữ đậm nét truyền thống.

Đáng chú ý, những hình ảnh sống động của Hà Nội đúng vào dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) cũng cho khán giả Argentina cảm nhận được không khí lễ hội tưng bừng, rực rỡ sắc màu cờ đỏ sao vàng của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, đoàn làm phim của Telefe ghi nhận sự chào đón nồng hậu của người dân Việt Nam. Sự thân thiện, cởi mở và lòng hiếu khách của người dân được phản ánh qua nhiều cảnh quay, từ lời mời dùng bữa giản dị đến những nụ cười chân thành, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

Ngoài những danh thắng, người xem còn cảm nhận được sự đa dạng của những món ăn đường phố như bún chả, bánh cuốn, chả rươi, càphê trứng, cùng những trải nghiệm vui nhộn của đoàn làm phim khi cưỡi trâu ở Ninh Bình, càphê đường tàu ở Hà Nội.

Ảnh chụp màn hình phóng sự về Việt Nam. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Từ thủ đô Hà Nội sôi động đến những miền quê thanh bình, phóng sự đem đến cho khán giả Argentina một góc nhìn gần gũi về đất nước Đông Nam Á đang phát triển năng động.

“Vòng quanh thế giới” là chuyên mục được yêu thích trên sóng Telefe, kênh truyền hàng đầu Argentina.

Việc chọn Việt Nam làm điểm đến phát sóng đúng dịp Quốc khánh mang ý nghĩa gắn kết văn hóa và hữu nghị giữa hai quốc gia, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam tới đông đảo khán giả Nam Mỹ.

Phóng sự đã nhận được phản hồi tích cực trên mạng xã hội Argentina, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn được đến thăm Việt Nam sau khi xem chương trình./.

Khai thác lợi thế, đưa Việt Nam thành điểm đến du lịch MICE hàng đầu khu vực Du lịch MICE mang lại nguồn thu gấp 6 lần khách du lịch, khai thác phân khúc này là cơ hội vàng để Việt Nam nâng tầm du lịch, song cần có chiến lược dài hạn về sản phẩm, hạ tầng và chính sách.