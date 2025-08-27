Miền Trung Việt Nam - Điểm đến đa trải nghiệm thu hút du khách Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 27/8, Chương trình Giới thiệu Du lịch miền Trung Việt Nam đã diễn ra tại thủ đô Jakarta (Indonesia).

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cùng Sở Du lịch Huế tổ chức, với sự đồng hành của 20 doanh nghiệp du lịch hàng đầu của hai địa phương.

Với thông điệp “Miền Trung Việt Nam: Một điểm đến - Vô vàn trải nghiệm,” chương trình giới thiệu đến hơn 100 đối tác Indonesia các sản phẩm du lịch mới và đặc sắc của Đà Nẵng, Huế, bao gồm MICE, du lịch cưới, golf, nghỉ dưỡng cao cấp, cùng dịch vụ Halal thân thiện với khách Hồi giáo.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông nhấn mạnh quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai nước, trong đó du lịch là một trụ cột kinh tế đầy tiềm năng. Trao đổi thương mại song phương đạt 16,7 tỷ USD năm 2024, với hơn 184.000 lượt khách Indonesia đến Việt Nam.

Đại sứ kỳ vọng miền Trung Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ trải nghiệm đa dạng từ nghỉ dưỡng biển, di sản văn hóa đến lễ hội truyền thống.

Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết ngành du lịch miền Trung tập trung quảng bá điểm đến và hướng tới việc mở các chuyến bay thẳng từ các thành phố lớn của Indonesia, đồng thời phát triển hệ sinh thái dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Huế, nhấn mạnh tới các sản phẩm du lịch đặc thù phục vụ thị trường Malaysia và Indonesia, với các khu vực cầu nguyện bố trí tại sân bay, khách sạn, nhà hàng và điểm dịch vụ khác.

Phản hồi từ phía đối tác Indonesia, bà Suzi Oktalina, Giám đốc hãng lữ hành Gabriel, cho biết nhiều khách hàng Indonesia yêu thích trải nghiệm thời tiết lạnh tại Hà Nội, Sapa, và tin rằng các điểm đến thân thiện với người Hồi giáo tại miền Trung Việt Nam sẽ là lựa chọn mới hấp dẫn trong tương lai.

Trong khuôn khổ chương trình, 20 doanh nghiệp du lịch của Đà Nẵng và Huế đã gặp gỡ hơn 100 đối tác Indonesia, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể trong thời gian tới./.

Hợp tác du lịch Việt Nam-Indonesia: Tương đồng mở ra tiềm năng lớn Việc hai quốc gia tăng cường hợp tác du lịch không chỉ giúp quảng bá hình ảnh đất nước, mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch phát triển, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa và nhân dân.