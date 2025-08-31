Du lịch Việt Nam ứng dụng Công nghệ và Chứng nhận nâng tầm điểm đến

Thành phố Đà Nẵng đang chứng minh rằng trong bối cảnh cạnh tranh du lịch khu vực Đông Nam Á ngày càng gay gắt, việc áp dụng công nghệ và các chứng chỉ uy tín quốc tế không chỉ nâng cao trải nghiệm du khách, mà còn tạo dựng hình ảnh điểm đến đáng tin cậy.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chia sẻ, “Để khai thác tối đa tiềm năng phát triển và tạo ra giá trị bền vững, chúng ta cần đổi mới, sáng tạo theo hướng du lịch và dịch vụ chất lượng cao, xanh và bền vững.”

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Kết nối số và sức mạnh của OTA

Thành phố Đà Nẵng hiện nằm trong top 10 điểm đến châu Á được du khách quay trở lại nhiều nhất và xếp thứ 2 trong danh sách điểm đến nổi bật của Booking.com.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, thành phố đón 4,2 triệu lượt khách quốc tế và 6,5 triệu lượt khách nội địa. Trong các dịp cao điểm như 29/8 – 2/9, trung bình có 145 chuyến bay/ngày, tăng 26,5% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, hơn 70% du khách quốc tế đặt dịch vụ qua các nền tảng trực tuyến (OTA – Online Travel Agency) như Traveloka, Booking.com hay Klook, cho thấy sức mạnh của kênh số trong tiếp cận và giữ chân khách. Chỉ riêng chiến dịch tặng 6.000 voucher trải nghiệm dịch vụ lưu trú và giải trí phối hợp với Traveloka, lượng truy cập trực tuyến tăng tới 861%.

Thành quả này khẳng định, kết nối số không chỉ là xu hướng mà còn là công cụ chiến lược, giúp mở rộng thị trường quốc tế, nâng tầm thương hiệu và tạo lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, nhiều OTA quốc tế chưa có văn phòng tại Việt Nam, dữ liệu chưa minh bạch và một số doanh nghiệp nhỏ chưa khai thác hiệu quả kênh này là những tồn tại hiện nay .

Robot phục vụ có khả năng tự hành và ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI) ra mắt tại HorexFex 2025, có thể hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nhiều hoạt động thiết thực. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết năm 2024, lượng tìm kiếm và đặt dịch vụ qua OTA đã tăng 30–35%, góp phần mở rộng thị trường và thu hút khách quốc tế.

“Để đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng tầm thương hiệu du lịch Đà Nẵng, cần sự chung tay của doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, điểm đến cùng các đối tác công nghệ và truyền thông,” ông Vương nhấn mạnh.

Công nghệ cũng được ứng dụng trong quản lý điểm đến, các hệ thống giám sát lượng khách, đánh giá trải nghiệm và phản hồi tức thì giúp cơ quan quản lý nắm bắt nhu cầu và điều chỉnh dịch vụ nhanh chóng. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp địa phương phát triển ứng dụng hướng dẫn thông minh như robot AI, tích hợp dữ liệu lịch sử, văn hóa và ẩm thực, nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa cho du khách.

Chứng chỉ uy tín - thước đo chất lượng và niềm tin

Song song với công nghệ, du lịch xanh đã trở thành tiêu chí bắt buộc với thị trường quốc tế, các chứng nhận du lịch bền vững đang nổi lên như tấm hộ chiếu nâng tầm điểm đến.

Phiên thảo luận chuyên sâu về tầm quan trọng của các chứng chỉ - chứng nhận phát triển du lịch bền vững tại HorecFex 2025. Trong hình, ông Đặng Hồng Đức, Chuyên viên tư vấn tuân thủ ESG. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Đặng Hồng Đức, Chuyên viên tư vấn tuân thủ ESG nhấn mạnh vai trò của bốn hệ chứng nhận chính.

- VITA Green: chứng nhận trong nước theo chuẩn quốc tế, tập trung quản lý rác thải, tiết kiệm năng lượng, gắn kết cộng đồng. - ASEAN Tourism Awards: giải thưởng khu vực, chuẩn hóa dịch vụ, nâng cao hình ảnh điểm đến. - EarthCheck: chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, đánh giá toàn diện môi trường, xã hội và quản trị, áp dụng cho doanh nghiệp lớn. - TUU Eco Stay Awards: chứng nhận khu vực Đông Nam Á, sử dụng dữ liệu và kiểm toán độc lập để chống “greenwashing”.

Theo ông Đức, EarthCheck phù hợp tập đoàn lớn nhưng chi phí cao; VITA Green và ASEAN Awards dễ tiếp cận, giúp doanh nghiệp nội địa nâng cao ý thức cộng đồng; trong khi TUU Eco Stay Awards áp dụng số hóa, phù hợp mô hình kinh doanh hiện đại.

“Áp dụng các chứng nhận này giúp doanh nghiệp rà soát quản lý năng lượng, rác thải, đào tạo nhân sự, đồng thời nâng chất lượng dịch vụ, đáp ứng kỳ vọng khách quốc tế.” ông Đức lưu ý.

Đà Nẵng – Tiên phong mở lối cho du lịch Việt Nam

Thành phố Đà Nẵng đang nổi lên như hình mẫu cho du lịch hiện đại tại Việt Nam, nơi kết hợp công nghệ, trải nghiệm chất lượng cao và bền vững.

HorecFex Việt Nam 2025 là minh chứng sống động với gần 3.500 khách tham dự, hơn 90 diễn giả quốc tế và 120 thương hiệu trình diễn các công nghệ tiên phong như VR 3D mô phỏng khách sạn – nhà hàng tương lai, AI check-in thông minh, 4D Mapping Immersive và robot phục vụ.

Sự kiện còn dành ưu tiên cho các Start-up Việt Nam giới thiệu các mô hình, giải pháp công nghệ AI ứng dụng thực tế, nhằm thông qua đó thúc đẩy doanh nghiệp Việt phát triển lĩnh vực đặc thù này.

HorecFex 2025, một trong những hoạt động triển làm và diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành du lịch và dịch vụ lớn của Việt Nam hiện nay. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch HorecFex Việt Nam chia sẻ, “Thực hiện sứ mệnh The Way Forward – Con đường phía trước cần hướng đến việc liên tiếp cập nhật công nghệ trang thiết bị mới, áp dụng triệt để trí tuệ nhân tạo và công nghệ nền tảng vào vận hành du lịch - khách sạn, đồng thời kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm mở ra hướng đi mới cho ngành.”

Thành phố Đà Nẵng là điểm đến, là thương hiệu đã được khẳng định, đồng thời cũng góp phần thực hiện chiến lược và mở ra sự khác biệt cho du lịch Việt Nam. Đây cũng là xu thế hiện nay trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch, đó là kết hợp sản phẩm đặc thù, sự kiện quốc tế, du lịch xanh, gắn kết cộng đồng và bảo vệ môi trường bền vững.

