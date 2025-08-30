Du lịch Việt Nam trước sức ép cạnh tranh khu vực Đông Nam Á

Du lịch Việt Nam đã có sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, 6 tháng năm 2025, Việt Nam đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế, đạt mức tăng trưởng 20,7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, theo Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) năm 2024, trên toàn cầu có hơn 1,4 tỉ lượt khách du lịch quốc tế, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đón 316 triệu lượt, trong khi Việt Nam ghi nhận 17,5 triệu lượt, chiếm chưa đến 1,3% tổng lượt khách du lịch thế giới và 5,5% khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Tình trạng này cho thấy cạnh tranh ngày càng khốc liệt, không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu. Du lịch Việt Nam nếu không cải cách đồng bộ, xây dựng chiến lược phù hợp và bắt kịp xu hướng công nghệ, vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế sẽ còn nhiều khó khăn, đặc biệt là việc hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, đón gần 200 triệu lượt khách trong và ngoài nước, đóng góp 13–14% vào tổng sản phẩm kinh tế-xã hội.

Hoạt động chèo SUP là một trong những sản phẩm du lịch thu hút du khách trẻ trong thời gian qua tại bãi biển Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cạnh tranh gay gắt trong khu vực Đông Nam Á

Khu vực Đông Nam Á tiếp tục là điểm nóng du lịch, với Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam liên tục cạnh tranh thu hút khách quốc tế. Tính từ tháng 1 đến 4/2025, Thái Lan dẫn đầu với 12,1 triệu lượt; Singapore đón chỉ khoảng 5,7 triệu lượt nhưng chi tiêu bình quân cao; Malaysia đứng thứ 2 với 8,36 triệu lượt và Việt Nam đứng thứ 3 với 7,67 triệu lượt.

Việt Nam đang nắm lợi thế hơn các quốc gia trong khu vực, nhưng vẫn còn nhiều thách thức trong thu hút khách quốc tế so với Thái Lan, Malaysia và thậm chí là Singapore.

Bà Hannah Pearson, Chuyên gia nghiên cứu, tư vấn du lịch Đông Nam Á cho biết, "Các Quốc gia này đều sở hữu những chính sách phát triển du lịch độc đáo và các dịch vụ chất lượng cao, giúp họ duy trì sức hút với du khách quốc tế. Đồng thời, ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý du lịch thông minh, phát triển nhiều sản phẩm du lịch đặc biệt như du lịch bền vững, du lịch xanh và du lịch MICE (du lịch hội nghị - hội thảo).

Bà Đỗ Thị Hồng Xoan, Chủ tịch Liên Chi hội Khách sạn Việt Nam phát biểu tại sự kiện khai mạc HorecFex Việt Nam 2025. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bà Đỗ Thị Hồng Xoan, Chủ tịch Liên chi hội Khách sạn Việt Nam khẳng định: “Ngành du lịch, khách sạn đang bước vào một ‘cuộc đua mới’ – đòi hỏi đổi mới tư duy, linh hoạt trong chiến lược và hành động quyết liệt."

"Du khách ngày càng khắt khe nhưng sẵn sàng chi trả cho giá trị thực sự. Công nghệ mở ra cơ hội vượt bậc cho những đơn vị biết tận dụng, xu hướng phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm không còn là lựa chọn, mà đã trở thành tiêu chí bắt buộc.” bà Xoan nhấn mạnh.

Thách thức duy trì đà tăng trưởng du lịch

Du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ sau đại dịch, với 10,6 triệu lượt khách quốc tế và 77,5 triệu lượt khách nội địa trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt 518 nghìn tỷ đồng. Theo bà Đỗ Thị Hồng Xoan, kết quả này nhờ các chính sách hỗ trợ như cấp thị thực điện tử, miễn thị thực cho 13 quốc gia và nhiều cơ chế hỗ trợ cho các cơ sở lưu trú.

Một không gian nằm trong Di sản văn hóa Thế giới - Quần thể di tích Cố đô Huế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tuy nhiên, sự phân hóa giữa các mô hình khách sạn ngày càng rõ: những đơn vị đầu tư vào chất lượng, công nghệ và nhân lực phục hồi và thu hút, trong khi một số cơ sở còn loay hoay, thiếu định hướng.

Nguồn nhân lực của ngành du lịch vẫn trong tình trạng “báo động”, nhất là nhân lực chất lượng cao, các nhân lực cấp quản lý, lãnh đạo kinh nghiệm và dẫn dắt thay đổi đang thiếu và trở thành điểm nghẽn.

Bà Hannah Pearson nhấn mạnh "Tăng trưởng chỉ bền vững khi doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng kỳ vọng trải nghiệm cao hơn của du khách quốc tế và phát triển du lịch có trách nhiệm. Khách sạn phải đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ và tái định nghĩa trải nghiệm khách hàng để duy trì sức hút".

Vậy làm thế nào để du lịch Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, thậm chí bức phá mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo. Câu trả lời sẽ có trong kỳ tiếp theo "Du lịch Việt Nam: Công nghệ và Chứng nhận nâng tầm điểm đến."./.