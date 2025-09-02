80 năm Quốc khánh: Tự hào và tin tưởng tương lai phát triển của đất nước

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, sáng 2/9, cùng chung nhịp đập tự hào dân tộc trong trái tim, người Việt Nam ở Malaysia đã theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Cùng những người bạn thân thiết theo dõi Lễ kỷ niệm tại nhà, bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam cho biết vô cùng xúc động và tự hào như được trực tiếp hòa vào không khí lịch sử của dân tộc.

Bà mong muốn và tin tưởng tương lai đất nước sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, vừa hiện đại, vừa giữ trọn bản sắc, để mỗi người Việt dù ở bất cứ đâu cũng luôn tự hào rằng “Tôi là người Việt Nam.”

Mang theo niềm tự hào về ngày trọng đại của đất nước đến nơi làm việc, chị Nguyễn Thụy Thiên Hương, Giảng viên bộ môn tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Đại học Malaya đã được các đồng nghiệp chia sẻ niềm vui Ngày Độc lập, cùng chụp ảnh chúc mừng.

Chị Thiên Hương bày tỏ mong ước và tin tưởng đất nước sẽ ngày càng phát triển giàu mạnh, giữ vững độc lập, gìn giữ bản sắc văn hóa và sánh vai cùng bạn bè quốc tế.

Khối xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Là giáo viên dạy tiếng Việt cho con em người Việt tại Malaysia, chị Nguyễn Thị Liên cảm nhận đại lễ 80 năm Quốc khánh của đất nước đã trở thành ngày hội non sông khi Việt Nam đang có những bước chuyển mình lớn lao, quyết tâm sắp xếp lại giang sơn để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cô giáo tiếng Việt cũng là tác giả thiết kế áo dài hữu nghị Việt Nam-Malaysia nhận thấy rõ niềm tự hào, náo nức của mỗi người dân Việt Nam dù sống trên quê hương hay sống xa tổ quốc.

Chị tin rằng tình đoàn kết, yêu nước được tạo dựng từ ngàn đời sẽ trường tồn và là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam phát triển, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Là học viên thạc sĩ tại Đại học Quốc tế Spectrum, bang Selangor, chị Tạ Thị Hồng Ngân cho biết sáng 2/9 đã cùng các bạn sinh viên Việt Nam theo dõi qua màn ảnh nhỏ từng khoảnh khắc của Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình.

Dù cách xa quê hương nhưng trái tim những người trẻ tuổi vẫn hoà nhịp vào đoàn diễu binh, diễu hành. Hồng Ngân khẳng định đó không chỉ là màn trình diễn mà còn thể hiện tinh thần, ý chí và khí phách của dân tộc đã vượt qua bao thăng trầm lịch sử để giành và giữ vững nền độc lập.

Khi các khối khí tài hiện đại lăn bánh qua Quảng trường, Hồng Ngân có niềm tin mạnh mẽ vào năng lực quốc phòng của Việt Nam, đặc biệt vô cùng tự hào về sự tiến bộ của công nghệ quốc phòng trong nước với các vũ khí, trang thiết bị do chính Việt Nam sản xuất.

Sinh viên theo đuổi nghiên cứu trong ngành quản lý chất lượng bày tỏ sẽ nỗ lực hết mình góp phần nhỏ bé xây dựng đất nước với niềm tin tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành quốc gia hiện đại, phồn vinh và giữ vững được bản sắc dân tộc.

Trong khi đó, y tá Dương Thị Ry, bang Penang cho biết khi vô cùng xúc động và tự hào khi xem Lễ kỷ niệm qua truyền hình.

Không khí trang nghiêm, hình ảnh các lực lượng diễu binh, diễu hành đồng đều cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc khiến người y tá rất nhớ quê nhà. Chị cảm nhận được sức mạnh đoàn kết và tinh thần yêu nước lan tỏa từ Hà Nội đến cộng đồng người Việt ở Penang.

Chị cũng tin rằng đất nước Việt Nam sẽ ngày càng vững mạnh, người Việt Nam ở nước người dù nơi đâu cũng luôn tự hào và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho quê hương.

Khối nam chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại gia đình anh Nguyễn Quốc Hoàng, Giám đốc Công ty HM Asia Steel Works, bang Selangor, các thành viên gia đình và công nhân trong công ty bày tỏ tình yêu Việt Nam trong ngày Tết Độc lập thông qua trang phục áo dài hữu nghị Malaysia-Việt Nam.

Với anh Lương Văn Tình, người lao động đã 11 năm ở bang Johor, niềm vui trong ngày trọng đại của đất nước khiến anh dậy rất sớm đón xem truyền hình trực tiếp trong góc phòng nhỏ đã được anh tự tay trang hoàng từ cả tuần trước. Anh xúc động và tự hào vì đất nước ngày càng phát triển, người dân ấm no hạnh phúc.

Cháu Lê Nguyễn Lưu An, 17 tuổi, học sinh trường Fairview International School, Kuala Lumpur cho biết để đón ngày Quốc khánh đặc biệt, cháu giúp mẹ cắm hoa, chơi bản nhạc piano về mùa Xuân.

Dù bận đến trường, sứ giả tiếng Việt nhỏ tuổi nhất năm 2025 của Gala “Tiếng Việt Thân thương” (chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội tổ chức ngày 26/8 vừa qua tại Hà Nội) lưu luyến chia sẻ cháu sẽ xem lại chương trình, chắc chắn đây là dịp rất đặc biệt để các bạn học sinh người Việt ở nước ngoài có trải nghiệm tuyệt vời về không khí Quốc khánh của Việt Nam.

Khối Kiều bào Việt Nam diễu qua Lễ đài. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong ngày Quốc khánh 2/9 năm nay, nhiều người Việt Nam ở Malaysia vừa đi làm vừa rưng rưng tình cảm thiêng liêng hướng về đất nước. Như sinh viên Tạ Thị Hồng Ngân quan sát, sống trong cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia, bạn được chứng kiến tinh thần yêu nước rất đặc biệt và xúc động, được tham gia nhiều sự kiện chào mừng tại nước sở tại, gặp gỡ nhiều đồng hương và điều rất tự hào là tinh thần yêu nước của người Việt.

Nhiều gia đình trang trí nhà bằng cờ Tổ quốc, thể hiện lòng yêu nước dù ở bất kỳ nơi đâu. Dù sinh sống, học tập và làm việc ở đất nước khác nhưng tình cảm với quê nhà vẫn luôn cháy bỏng trong tim mỗi người./.

