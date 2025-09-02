80 năm Quốc khánh Việt Nam: Niềm tự hào dân tộc lan tỏa tại Trung Quốc

Trong ngày Quốc khánh 2/9 lịch sử, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã phối hợp cùng cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Kinh long trọng tổ chức míttinh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Sự kiện không chỉ là dịp ôn lại trang sử vàng của dân tộc, mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng gắn kết những người con đất Việt xa xứ trong niềm tự hào, xúc động dâng trào khi hướng về Tổ quốc.

Buổi lễ diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh, trong không khí vừa trang nghiêm vừa ấm cúng.

Cờ đỏ sao vàng tung bay, những ca khúc cách mạng hào hùng được cất lên, khơi dậy ký ức về mùa Thu lịch sử năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Các đại biểu tham dự, từ cán bộ ngoại giao, cán bộ các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, lưu học sinh đến bà con kiều bào đã cùng nhau ôn lại 80 năm lịch sử dựng xây và phát triển của dân tộc.

Mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh về chặng đường gian khổ nhưng đầy vinh quang của đất nước đều khiến nhiều người không kìm được xúc động, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Trung Quốc theo dõi trực tuyến Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Trong phần nghi lễ, tất cả đã cùng đứng dậy, trang nghiêm hát Quốc ca. Không ít bà con kiều bào xúc động chia sẻ rằng khoảnh khắc ấy, họ cảm nhận như được hòa mình vào không khí ở Quảng trường Ba Đình thiêng liêng.

Điểm nhấn của buổi míttinh là phần theo dõi truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Trên màn hình lớn, hình ảnh đoàn quân hùng dũng bước đi trong nhịp trống rộn ràng, tiếng nhạc quân hành vang vọng, từng đội hình khí thế tiến qua lễ đài đã làm bừng lên niềm tự hào trong trái tim những người Việt xa quê.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Duy Phóng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tham tán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết: “Bản thân chúng tôi là những người con xa Tổ quốc thường xuyên theo dõi về đất nước. Đặc biệt, những người con xa Tổ quốc, nhất là ở tại địa bàn Trung Quốc, trong dịp này được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

Chúng tôi cũng được hãnh diện đón tiếp hai đoàn cấp cao của Nhà nước ta sang thăm Trung Quốc và dự các hoạt động tại Trung Quốc.

Một điều đặc biệt nữa là chúng tôi được ăn Tết Độc lập cùng Thủ tướng Chính phủ với những chiếc bánh chưng mang từ Việt Nam sang dành cho những người con xa xứ thưởng thức.

Chúng tôi cảm thấy rất gần với Tổ quốc hơn bao giờ hết, chứ không xa. Chúng tôi cũng lấy làm tự hào, vinh dự nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã đem những niềm vui, đem không khí vui tươi của 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đến Trung Quốc nói chung và Thủ đô Bắc Kinh nói riêng.

Chúng tôi nghĩ là hiếm có một Đại sứ quán nào, ở một nước nào trên thế giới được đón Tết Độc lập hoành tráng và đầy đủ như ở nơi đây.

Chúng tôi nguyện đem hết sức mình để phụng sự tổ quốc, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc phấn khởi đón Tết Độc lập. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Các em lưu học sinh Việt Nam cũng hòa trong cảm xúc đặc biệt. Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, em Nguyễn Thu Phương, sinh viên Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh chia sẻ: "Là một du học sinh Việt Nam, khi nghe tin Đại sứ quán Việt Nam tổ chức xem trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành, em cảm thấy vô cùng vui mừng và hạnh phúc.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên Quảng trường Ba Đình cùng những đoàn quân diễu binh đều tăm tắp khiến em cảm nhận được sức mạnh của độc lập, tự do, khiến em càng có động lực để học tập và rèn luyện thật tốt, sau này trở về đóng góp cho quê hương, đất nước.

Điều mà em cảm thấy ấn tượng nhất là cảnh người dân Việt Nam đi xem lễ diễu binh với tâm thế tràn ngập niềm vui và niềm tự hào dân tộc."

Buổi míttinh kết thúc trong tiếng ca rộn ràng và những cái ôm ấm áp của bà con kiều bào. Dù đang ở nơi đất khách, nhưng tất cả đều cảm nhận rõ sự gắn kết cộng đồng, niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương tha thiết và ý chí vươn lên của mỗi người con đất Việt đã lan tỏa mạnh mẽ trong sự kiện đặc biệt này, trở thành nguồn sức mạnh để cộng đồng người Việt tại Trung Quốc tiếp tục đoàn kết, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước, đồng thời làm cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc./.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và cộng đồng người Việt dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

